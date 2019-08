Stasera in tv 7 agosto 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 7 agosto 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 7 agosto 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 7 agosto 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Techetechetè (Il meglio della Tv)

21:25 – SuperQuark

Questa sera in prima serata su Rai 1 tornano Piero Angela e Alberto Angela con SuperQuark, lo storico programma di approfondimento scientifico di Rai 1. Tutti alla scoperta di argomenti interessanti e appassionanti spaziando dall’archeologia alla natura, dalla storia alla tecnologia, dall’economia alla scienza.

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2

21:00 – TG2 Post

21:20 – Elementary

Su Rai 2 arrivano due nuovi episodi della serie Elementary. Le puntate di stasera si intitolano “Dalla Russia con droghe” e “Signorina Compresa”.

Trama: Sherlock, Watson e Bell si occupano di un omicidio ordito per vincere un appalto della DEA, riguardante la pulizia del denaro ritrovato sporco di sostanze stupefacenti, durante le operazioni di sequestro di droga.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Maximilian – Il gioco del potere e dell’amore (Parte prima)

Questa sera su Rai 3 è in programma la miniserie Maximilian, un dramma storico in costume con Christa Theret e Jannis Niewhoner suddiviso in due puntate. Quella di stasera è la prima.

Trama: Conosciuto come The Last Knight per il suo coraggio e le sue capacità di battaglia, il grande imperatore europeo Massimiliano e la sua storia sono spettacolari quanto familiari: è la storia di un principe che deve imparare a essere re. Ma soprattutto è la lotta di un figlio che esce dall’ombra di suo padre con l’aiuto di un alleato inatteso: Marie de Bourgogne.

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21.25 – Matrimonio alle Bahamas

Su Rete 4 stasera è in programmazione la commedia Matrimonio alle Bahamas, con Massimo Boldi, Anna Maria Barbera, Biagio Izzo, Victoria Silvstedt, Enzo Salvi, Fichi d’India, Loredana De Nardis, Lucrezia Piaggio, Barbara De Rossi.

Trama: Due famiglie si ritrovano alle Bahamas per il matrimonio dei loro figli. Una famiglia ha origini umili l’altra invece è ricchissima. Le differenze di redditto farà vacillare i giovani, dando origine a numerose gag.Lingua originale: Italiano

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 7 AGOSTO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – The Fix

Su Canale 5 stasera arriva una nuova serie tv, The Fix, un legal thriller che arriva per la prima volta su Mediaset. Stasera ci sono i primi tre episodi della prima e unica stagione.

Trama: Il procuratore distrettuale Maya Travis torna a Los Angeles per un’altra occasione di giustizia dopo che la star del cinema Sevvy Johnson è sospettata di un altro omicidio dopo otto anni.

Ecco il trailer (in lingua originale):

GUIDA TV 7 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21.15 – Battiti Live

Su Italia 1 questa sera è in programma l’ultimo grande appuntamento con Battiti Live, il ciclo di 5 concerti dell’estate – organizzati da Radionorba in Puglia – condotti da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

PROGRAMMI TV 7 AGOSTO 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La7

20:35 – In onda

21:15 – Il medico della mutua

Questa sera in prima serata su La 7 ci sono grandi risate con Alberto Sordi e il film Il medico della mutua.

Trama: Un giovane dottore cerca di arricchirsi attirando a sé più pazienti della mutua possibili.

PROGRAMMI TV 7 AGOSTO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate –

21:30 – Il collezionista di ossa

Stasera su Tv 8 va in onda il film Il collezionista di ossa, del 1999, con Denzel Washington, una giovanissima Angelina Jolie, Queen Latifah, Michael Rooker, Mike McGlone.

Trama: New York. Si compie l’ennesimo efferato omicidio di un serial killer. Spietato e allo stesso tempo enigmatico, l’assassino mette in difficoltà la squadra omicidi, che è costretta a rivolgersi a Rhyme (Denzel Washington), un agente speciale costretto a letto da una tetraplegia causata quattro anni prima da un proiettile. Rhyme partecipa svogliatamente alle indagini fino a quando entra in sintonia con una giovane agente (Angelina Jolie) che diventa il suo braccio operativo.

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:10 – Miss Bala – Sola contro tutti

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – The Karate Kid – La leggenda continua

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film The Karate Kid – La leggenda continua, con Jackie Chan, Jaden Smith, Taraji P. Henson, Wenwen Han, Rongguang Yu, Zhensu Wu.

Trama: Dre Parker (Smith) è una ragazzino di Detroit di 12 anni cui tocca trasferirsi a Pechino, dove la madre deve recarsi per lavoro. Giunto nella sua nuova scuola Dre si innamora quasi subito della sua compagna di classe Mei Ying, ricambiato. La cosa però non va affatto giù al bullo locale, Cheng, che si impone su Dre, che conosce solo un po’ di karate. Per fortuna del ragazzino l’addetto alla manutenzione, Mr. Han (Jackie Chan) è in realtà in segreto un maestro di kung fu, che gli insegnerà non solo a difendersi, ma anche ad affrontare paure e bulli con calma e serenità.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 7 AGOSTO 2019: SKY UNO

19:25 – Marc Ribas 4 ristoranti Spagna –

20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – Marc Ribas 4 ristoranti Spagna Su Sky Uno questa sera arrivano in prima tv i nuovi episodi di Marc Ribas – 4 ristoranti Spagna.