Skam Italia, la serie tv di TimVision è stata cancellata

Skam Italia è nato come remake dell’omonima serie norvegese, iniziata nel 2015 e terminata nel 2017. Una serie che aveva tanto potenziale, eppure TimVision ha deciso di stroncarla. La piattaforma di film e serie televisive in streaming della Tim ha messo un punto alla produzione di nuove stagioni di Skam Italia, una serie molto apprezzata in particolare dagli adolescenti (ma non solo).

Skam, che racconta di ragazzi romani, è stato coccolato dal regista e sceneggiatore Ludovico Bessegato ed è stato proprio quest’ultimo, in qualità di figura “paterna”, a divulgare la triste notizia sui social.

“Sono stati due anni stupendi. Per me, per gli attori, per la troupe. Per voi. Vi ringrazio tutti, di cuore. Skam Italia mi ha insegnato molte cose che a 35 anni non pensavo di poter imparare. Anche voi mi avete insegnato tante cose. Così come spero che Skam Italia abbia lasciato qualcosa a voi. E ora è il momento di dimostrarlo. Non facciamo prevalere la rabbia. Nessuno ci toglierà quello che abbiamo vissuto insieme”, scrive il regista, a poche settimane dalla partecipazione al Giffoni Film Festival insieme al suo prezioso team.

Nata nel 2018, Skam Italia è un progetto particolare: sul sito web ufficiale della serie compaiono quotidianamente delle clip (che vanno poi a comporre un episodio). La serie conta di tre stagioni, la trama della quarta era già in fase di sviluppo ma adesso sappiamo che non vedrà mai la luce del giorno.

TimVision, che fino allo scorso anno figurava come una delle voci nella produzione de L’Amica Geniale, aveva già dato forfait tirandosi fuori dal celebre progetto di casa Rai e HBO tratto dai romanzi di Elena Ferrante. Non è stato comunicato ufficialmente il motivo della cancellazione di Skam Italia, ma potremmo intuirlo.

Avremmo dovuto capirlo d’allora, dalla decisione di chiamarsi fuori dall’Amica Geniale, che forse c’aria di crisi e la cancellazione di Skam Italia è forse l’ennesima conferma.