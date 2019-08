Pamela Prati cambia nome: torna a usare quello di battesimo

Pamela Prati cambia nome. Lo fa sapere in un’intervista al settimanale Oggi, in edicola da giovedì 8 agosto.

“Oggi sono Paola Pireddu. Sono caduta e ho provato a rialzarmi. Non è stato semplice e tuttora non lo è, ma quella Pamela non esiste più, e son dovuta tornare a essere Paola per trovare la forza e rimettermi in piedi. Paola è un nome semplice, dolce, forte. Ma è soprattutto il nome di una donna libera”.

La showgirl rivela quindi di volersi liberare del suo nome d’arte e di tornare a utilizzare quello vero, Paola Pireddu.

La fotomodella e attrice, diventata popolare tra gli anni settanta e ottanta, è nata in Sardegna e nel comune sardo di Ozieri, dove è nata, tutti la conoscevano come Paola.

Poi la fama nel 1987 grazie al ruolo di “prima donna” nel Bagaglino di Pierfrancesco Pingitore.

Ma adesso Pamela Prati naviga in acque diverse, come dimostra lo scandalo legato alla farsa del matrimonio con Mark Caltagirone, che è in realtà un personaggio inventato, e anche per questo cambia nome.

Pamela Prati nell’intervista giustifica così quanto successo: “Di quello che è successo incolpo “la mia fragilità. La perdita di mia sorella due anni fa mi aveva provata profondamente e come tante donne nella fragilità sono inciampata e ho battuto la faccia”.

E annuncia un nuovo progetto, un film sulla sua vita, che sia Netflix che Sky sono interessati a girare. Sarà lei a interpretare il ruolo di se stessa.

Ma tra i titoli di coda troveremo solo un nome: Paola Pireddu.

“Mark Caltagirone esiste”: l’annuncio shock di Gianni Ippoliti che sta realizzando un film su Pamela Prati