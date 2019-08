Oroscopo Paolo Fox domani 8 agosto 2019: le previsioni per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI 8 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è per tutti il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, grazie alla fiducia che negli anni è riuscito a conquistarsi, facendolo diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, parte integrante di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri. Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Ecco le previsioni di domani, giovedì 8 agosto 2019, segno per segno:

Oroscopo Paolo Fox domani 8 agosto 2019 | Previsioni

Ariete

Cari Ariete, secondo Paolo Fox la giornata di domani per voi sarà in netto recupero. Dovete recuperare le energie, avete investito soprattutto in amore durante il mese di luglio. Forse avete rincorso un cuore che non ha ricambiato i vostri sentimenti o avete impiegato le vostre energie nel modo sbagliato; fatto sta che adesso dovete mettervi l’anima in pace.

Toro

Cari amici del Toro, potreste avvertire un certo malessere in questi giorni, forse perché siete sotto pressione e non dovreste insistere su certe divergenze, sia in amore che a lavoro. La giornata di domani potrebbe mettervi davanti ad alcune tensioni, non dateci troppo peso.

Gemelli

Cari Gemelli, evitate le complicazioni che vi talloneranno fino a sabato. Se avete da poco chiuso una storia importante, non dovete girare con tante pretese, anziché cercare un nuovo grande amore dovreste pensare a rimarginare le vostre ferite ancora aperte.

Cancro

Cari Cancro, le stelle vi spingono a guardare al futuro con un sorriso positivo, anche quando il lavoro vi volta le spalle e qualche collaborazione tra colleghi sembra venir meno. Dovete portare pazienza, perché da quel fronte le cose miglioreranno soltanto verso la fine dell’anno.

Leone

Cari amici del Leone, secondo Paolo Fox la giornata di domani evidenzierà un bisogno impellente di relax. Avete i nervi a fior di pelle in questo periodo, dovreste evitare inutili agitazioni anche se la giornata di domani ne sarà completamente dominata. Forse avete impegnato le vostre energie in troppe attività, dovreste ridimensionare la mole di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox domani 8 agosto 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, avete vissuto un periodo impegnativo di recente, siete stati la roccia della situazione per sostenere un amico o una persona cara in un momento di difficoltà. Domenica sarà una giornata importante per le relazioni, sta per iniziare un periodo intenso ma molto promettente per voi.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, fate attenzione alle spese perché questo non è un periodo positivo per le vostre finanze. Il weekend porta qualche consiglio sentimentale, la sfera dell’amore migliorerà forse anche grazie all’atmosfera da vacanza, ma occhio a non affaticare troppo il fisico.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo Paolo Fox l’oroscopo di domani potrebbe riservarvi un pessimo stato d’animo. Forse state attraversando un brutto periodo in amore o in amicizia e questo vi condiziona l’umore. Siete alla ricerca di litigi, ma dovreste evitare, magari prendetevi del tempo da dedicare a voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox domani 8 agosto 2019 | Sagittario

Cari amici del Sagittario, per voi la giornata di domani sarà in balia delle relazioni, sia quelle sentimentali che quelle lavorative. Per voi è importante essere sempre al centro dell’attenzione, forse per questo vi sobbarcate di attività pur sapendo di non poter stare dietro a tutto.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, siete entrati in una fase riflessiva e l’oroscopo vi consiglia di valutare bene le prossime mosse a partire dalla seconda metà di agosto. Alcuni progetti stanno per cambiare, anche lavorativi, mentre l’amore procede a gonfie vele.

Acquario

Cari amici dell’Acquario, state avvertendo un calo fisico ultimamente, dovreste rimandare a momenti migliori alcune scelte azzardate, dalla seconda metà di agosto il vento cambierà a vostro favore. Fino ad allora, evitate sforzi e discussioni inutili. Alcune situazioni anziché migliorare sembrano essersi complicate, quindi non metteteci anche la vostra paranoia.

Pesci

Cari amici dei Pesci, secondo Paolo Fox la giornata di domani per voi sarà in preda all’istinto, molte scelte saranno prese di pancia, soprattutto in amore. Ultimamente avete assaporato alcuni conflitti che vi hanno lasciato l’amaro in bocca, cercate di risolverli alla svelta evitando di ponderare a lungo.

