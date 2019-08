Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 7 agosto 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 7 AGOSTO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi mercoledì 7 agosto 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 7 agosto 2019 | Ariete | Toro | Cancro | Vergine | Sagittario

Tra i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox c’è sicuramente l’Ariete, che può godere perché non ha più la Luna in opposizione: approfittatene per portare avanti con entusiasmo i vostri progetti. Bene anche l’amore, soprattutto per chi ha voglia di fare nuove conoscenze.

Gli amici del Toro finalmente possono scollegare un po’ il cervello e ricaricare le batterie dopo una serie di tensioni che hanno caratterizzato questo periodo. Bene nella giornata di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox il Cancro: recuperate dal punto di vista sentimentale, dopo giorni all’insegna della tensione con il partner.

Giornate molto positive dal punto di vista sentimentale per la Vergine: se volete cambiare vita, portate avanti i vostri progetti e insistete per raggiungere i vostri obiettivi con ottimismo. Non trascurate le persone a voi care, soprattutto se possono avere bisogno di una parola di conforto.

Quadro astrale molto positivo per il Sagittario: in amore chi è single può trovare la propria anima gemella, in particolare il weekend si fa ricco di incontri interessanti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 7 agosto 2019 | I segni in “giornata no”

Per molti segni sarà una giornata poco fortunata. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi 7 agosto tra questi c’è l’Acquario: tensione al massimo sia oggi che domani. Attenti a rispondere in maniera scortese alle persone che vi circondano.

Periodo all’insegna del nervosismo anche per gli amici dei Pesci: sul lavoro in particolare ci sono tanti dubbi e cose da chiarire, le cose andranno meglio da settembre. Cari Scorpione, persone a cui tenete molto potrebbero deludervi, e questo vi rende nervosi e pessimisti. Guardate avanti.

Giornata di dubbi e preoccupazioni in amore per gli amici del Leone: con il vostro partner cercate di essere più comprensivi, per evitare inutili discussioni. Attenti anche a qualche acciacco fisico.

