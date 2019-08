Oroscopo Paolo Fox 7 agosto 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 7 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 7 agosto 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 agosto 2019 | Previsioni

Amici dell’Ariete, non avete più la Luna in opposizione, per questo approfittatene per regalarvi qualche giorno di relax e portare avanti i vostri progetti, in particolare nel weekend. Avete molta voglia di mettervi in gioco e innamorarvi di nuovo.

Cari Toro, una giornata quella di oggi 7 agosto in cui dovete limitare al massimo le complicazioni. Rilassatevi, staccate un po’ la spina e mantenete la calma, perché le tensioni ultimamente hanno raggiunto picchi molto elevati.

Amici dei Gemelli, nella giornata di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox potreste dover affrontare un cambiamento all’interno del posto di lavoro. Le novità, si sa, un po’ spaventano, ma voi affrontatele con ottimismo. Da novembre si possono sbloccare situazioni in bilico.

Cari Cancro, nei prossimi giorni recuperate in amore dopo un periodo particolarmente complesso. In amore possibili novità positive in vista: se avete conosciuto una persona che vi fa star bene, portate avanti la conoscenza. Nel lavoro cambiamenti dal prossimo anno.

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi vede particolarmente dubbiosi dal punto di vista sentimentale. Con il vostro partner cercate di essere più comprensivi e distesi, per evitare inutili discussioni. Attenti anche all’aspetto fisico: possibile qualche acciacco fino a giovedì.

Cari Vergine, giornate importanti oggi e domani per i sentimenti per i nati sotto il vostro segno. In particolare in questo 7 agosto portate avanti i vostri progetti se volete ottenere cambiamenti nella vostra vita. Siate vicini e di supporto a persone che hanno bisogno dei vostri consigli.

Diverse perplessità e dubbi sul lavoro: se avete avuto delle porte sbattute in faccia, non temete, qualche occasione potrebbe presto sbloccarsi. In generale un periodo all’insegna delle tensioni, perché avete molti impegni e responsabilità da portare a termine.

Dovete fare i conti con persone e situazioni che vi hanno tolto spazio e possibilità. Questo vi ha deluso e resi molto nervosi, ma voi guardate al futuro con ottimismo e abbandonate questo rancore. Anche nei rapporti familiari non mancano le tensioni.

L’oroscopo Paolo Fox di oggi 7 agosto prevede un quadro astrale davvero importante per il vostro segno. Spazio in particolare all’amore, specie per chi è single. In particolare tra venerdì e sabato le stelle prevedono incontri interessanti.

Amici del Capricorno, tenete molto alle vostre esperienze, e fate bene: il passato ci insegna sempre qualcosa. Se avete in mente di realizzare nuovi progetti, fare degli acquisti o portare avanti degli affari, attendete la seconda metà del mese.

Cari Acquario, tensione alle stelle nella giornata di oggi e in quella di domani. Le provocazioni, infatti, non mancano. Voi cercate di mantenere la calma e non rispondere malamente a chi prova a mettervi il bastone fra le ruote.

Amici dei Pesci, dovete rimettere in gioco questioni e sensazioni su cui vi sentivate sicuri, ma che invece vi pongono più di qualche fastidio. Nel lavoro c’è più di qualche tensione in questa fase, ma a settembre ci sarà un gran recupero.

