OROSCOPO DI OGGI 7 AGOSTO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di mercoledì 7 agosto 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi mercoledì 7 agosto 2019

Amici dell’Ariete, dopo i lunghi giorni in cui, con la Luna in opposizione, non era possibile avvicinarsi a voi senza essere contagiati dalla vostra pungente irritabilità, finalmente sta per tornare il sereno nel vostro cielo. Le stelle, peraltro, sono pronte a favorirvi nei vostri progetti per il futuro: cominciate a stilare una “to do list” per settembre.

Cari Toro, qualcuno non fa altro che sventolare di fronte ai vostri occhi una bandiera di colore rosso e voi, sanguigni come siete, non potete far altro che rispondere secondo la vostra natura. Qualche volta, però, potreste stupire chi vi provoca semplicemente non reagendo: è probabile che avrete più successo con il silenzio che con le urla.

Oroscopo di oggi 7 agosto 2019 | Gemelli

L’oroscopo di oggi, cari Gemelli, porta una notizia buona e una cattiva: la buona è che c’è un cambiamento professionale in arrivo, mentre la seconda è che le tempistiche per questo cambiamento sono però ancora lunghe. Dovrete pazientare ancora, ma ne varrà la pena.

Amici del Cancro, avete conosciuto una persona molto interessante ma non siete ancora riusciti a conquistarla. Probabilmente state sbagliando approccio fingendo di essere quello che non siete: cercate semplicemente di essere naturali e vedrete che questo flirt estivo diventerà persino qualcosa di più.

Cari Leone, la vostra relazione sentimentale ha bisogno di liberarsi di alcuni problemi che sia voi che il partner state trascinando da tempo. È necessario che compiate uno sforzo in più, lasciando da una parte l’aggressività e prestandovi ad un ascolto comprensivo.

Oroscopo di oggi 7 agosto 2019 | Vergine

L’oroscopo di oggi vi suggerisce di lasciarvi completamente andare ai sentimenti. Aprite il cuore e mettete a tacere la testa: per una volta è giusto che non vi creiate troppi problemi, ma che vi buttiate anche lì dove sapete che potete precipitare e farvi male. Chi non risica non rosica.

Amici della Bilancia, siete molto stanchi della vostra situazione lavorativa e vorreste cambiare completamente rotta. Purtroppo, però, le stelle dicono che non è ancora un buon momento per farlo e che, in generale, non ci saranno proposte che vi invoglieranno a fare le valigie entro breve. Pazientate.

Cari amici dello Scorpione, questo periodo decisamente all’insegna di nervosismi e preoccupazioni sembra non finire mai. Sul lavoro lo stress va a braccetto con le tensioni con i colleghi e voi non fate altro che contare i giorni che mancano per le ferie. Stringete i denti, perché una fase decisamente più serena della vostra vita arriverà presto.

Oroscopo di oggi 7 agosto 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, vi eravate imposti di vivere un’estate all’insegna della leggerezza e state rispettando questo piccolo patto fatto con voi stessi. Avete conosciuto una persona molto interessante e questo potrebbe non rimanere solo un divertente flirt estivo…

Cari Capricorno, voi stavate per lasciare la 24 ore in un angolo per riprenderla solo a settembre e invece sembra proprio che in questo agosto avrete grandi occasioni, in termini di affari. Non potrete farvi sfuggire le diverse opportunità che le stelle hanno in serbo per i vostri affari, quindi è probabile che le ferie subiranno un piccolo slittamento.

Cari Acquario, l’oroscopo di domani suggerisce di dotarvi di tutta la pazienza di cui siete capaci. Purtroppo qualche difficoltà si aggiungerà sul vostro cammino, già di per sé impervio, verso un obiettivo a cui tenete particolarmente. Non mollate, perché si tratta dell’ultima salita prima di una emozionante discesa.

Amici dei Pesci, è il momento di uscire dalla spirale di apatia e di fare una bella lista di nuovi propositi e progetti. Probabilmente stilarla sarà anche facile, mentre la difficoltà vera sarà quella di cominciare a mettersi a lavoro per attuarla. Voi cominciate dalla prima fase intanto, il resto verrà da sé.

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda agosto 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, prosegue per voi un periodo d’oro, siete d’altronde uno dei segni migliori di tutto l’anno.

Bene anche il Leone, specie in amore. Ma anche i Gemelli, che godono di un quadro astrale davvero positivo.

Mese positivo anche per il Capricorno: sul lavoro otterrete le soddisfazioni che da molto stavate attendendo.