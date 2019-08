Oroscopo di domani 8 agosto 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, 8 agosto 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, giovedì 8 agosto 2019:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, il Sole congiunto a Venere in Leone vi rende radiosi, ottimisti e generosi nei confronti dell’umanità tutta. Attenzione solo alle spese, perché questo stato d’animo vi porterà ad aprire il portafogli e ad elargire la vostra bontà anche a chi non la merita. E non potete permettervelo, tra l’altro.

Toro

Cari Toro, con la Luna in Scorpione si risveglierà il vostro lato più sensuale. Avete deciso di lasciarvi andare in relazioni leggere, fresche ed estive, quelle adatte per intraprendere esperienze di letto più “mistiche” e piccanti del solito.

Oroscopo di domani 8 agosto 2019 | Gemelli

Cari amici dei Gemelli, l’oroscopo di domani vi mette in allerta: prudenza, prudenza, prudenza. Avrete a che fare con una situazione spinosa e non vi renderete bene conto dei rischi che potreste correre. Fatevi consigliare da chi riesce a vedere più lontano.

Cancro

Cari Cancro, la Luna in Scorpione vi rende pieni di sogni e nuove speranze. Date libero sfogo alla vostra fantasia, perché anche se penserete troppo in grande ci sarà Nettuno a mettervi in guardia su ciò che è meglio che non diventi realtà.

Leone

Cari amici del Leone, l’oroscopo di domani per voi prevede una giornata infiammata dalla gelosia nei confronti del partner. Attenzione però, siete sicuri che non sia tutto frutto della vostra immaginazione? Non scatenate un putiferio per nulla, ma verificate.

Oroscopo di domani 8 agosto 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, la giornata di giovedì 8 agosto per voi sarà all’insegna di amare realizzazioni. La relazione sentimentale che portate avanti da tempo vi ha portato solo problemi e nessun beneficio. Forse è il caso di disintossicarsi e tornare a respirare un’aria decisamente più benefica.

Bilancia

Cari Bilancia, con Mercurio in Cancro si risveglierà in voi una forte nostalgia per qualche protagonista del vostro passato. Forse è il caso di non lasciarla dentro di voi, ma di esternarla a qualche buon orecchio ascoltatore.

Scorpione

Cari Scorpione, come se non foste già abbastanza emotivi di vostro la Luna nel segno vi farà entrare in una fase di precarietà umorale. Metterete in discussione qualche scelta fatta di recente: in fondo c’è ancora tutto il tempo per un cambio di idea, se ben contemplato.

Oroscopo di domani 8 agosto 2019 | Sagittario

Cari amici del Sagittario, siete particolarmente curiosi e vogliosi di novità in questi giorni. Avete voglia di provare nuovi cibi e di vedere realtà molto diverse da quelle a cui siete abituati: ci vuole un bel viaggio in una meta esotica, mettetelo in programma.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, per le vostre nuove conoscenze cercate di andare più a fondo, senza fermarvi a guardare solo quel che affiora in superficie. Se vi inoltrate negli abissi dell’animo umano potreste scoprire di avere più di un punto in comune con chi vi interessa.

Acquario

Cari Acquario, per voi questa Luna in Scorpione è un antidoto per farvi rendere conto di quanto siete stati bruschi con qualcuno che tiene particolarmente a voi. Cercate di avvicinarvi con garbo e chiedere umilmente scusa.

Pesci

Cari Pesci, siete irresistibili. Tutti vogliono ascoltare le vostre storie, godere del vostro fascino e trascorrere qualche ora solo a riflettere nella luce che propagate. Godetevi questa fase e cercate di trarne qualche beneficio.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 8 agosto: come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

