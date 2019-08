Cari Gemelli, quando Giove è opposto non dovreste sottovalutare la sua influenza perché potrebbe colpire a tradimento. Non permettete agli altri, che sia un collega o una persona a voi cara, di farvi arrovellare il cervello già affaticato dai recenti eventi, il vostro fegato è sovraccarico. La Luna comunque è dalla vostra parte, il terzetto in Leone è un cantico d’amore che vi aiuta.

Cancro

Cari Cancro, questa è la fase più bella per l’amore quando la Luna nasce in Scorpione. Tra oggi e domani si troverà nel punto più alto del vostro cielo e vi porterà fortuna. Ci sono anche aspetti positivi che arrivano dritti dai segni di fuoco che, se negli altri segni provocano qualche disagio, nel vostro invece accendono una nuova scalata al successo.

Leone

Cari Leone, i pianeti giocano in casa quest’oggi e nel vostro segno potrete contare su tre forze cosmiche. Sole e Giove sono in trigono perfetto dalle prime ore della giornata e potrete già puntare a nuove opportunità, ma anche avviare nuove cause anche in famiglia. La Luna potrebbe causare, in questa circostanza, qualche agitazione, ma l’amore è più forte.

Oroscopo Branko 7 agosto 2019 | Vergine

Cari Vergine, con la Luna in Scorpione potete contare su un’influenza positiva che vi aiuterà a prendere importanti decisioni anche grazie al forte intuito, professionale e finanziario. La Luna vi aiuta anche a rafforzare i rapporti con le persone a voi vicine. Chi è alla ricerca d’attenzioni potrebbe trovarsi immischiato in un bel flirt.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere e Marte in Leone vi circondano di nuove conoscenze. Le persone nuove rendono più vivace la vostra vacanza, arricchendo le vostre giornate, e in quest’ondata di novità potrebbe esserci qualcuno determinato a restare al vostro fianco e invadere il vostro futuro.

Scorpione

Cari Scorpione, date precedenza alla vita personale in questa delicata fase lunare e tralasciate le questioni esterne. L’influsso è così positivo che non può portare che felicitazioni anche in campo professionale. Approfittatene.

Oroscopo Branko 7 agosto 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, siete nel momento astrale più positivo dell’anno, le stelle stanno organizzando un Ferragosto da sogno per voi, che coinvolge l’amore e la famiglia. Anche le vostre aspirazioni saranno premiate. Chi ha in programma di viaggiare dovrà avere la mente aperta e immagazzinare tutto ciò che c’è di nuovo al mondo per una ricca crescita personale.

Capricorno

La Luna in Scorpione comporta una notte ricca di passione e amore per il Capricorno, di quelle che non si vedevano da tempo ormai. Siete nella fase crescente e i nuovi amori sono approvati dalle stelle, quindi quelli di voi single che vorranno sistemarsi entro fine agosto potranno contare su una splendida Luna che chiude il mese alla grande con una sicurezza economica.

Acquario

Portate a termine gli impegni che avete preso, non dovete lasciare le cose a metà. Dopo Ferragosto parte un nuovo giro di stelle favorevole per voi che ve la siete vista brutta negli ultimi tempi, finalmente potrete dare una svolta alla vostra carriera. La Luna primo quarto in Scorpione è un po’ nervosa e affaticata, ma potrebbe far spazio a nuove possibilità.

Pesci

Cari Pesci, conquiste in arrivo per voi. Se avete già individuato la persona di vostro interesse, pigiate l’acceleratore e andate a tutto gas. Questi sono due giorni molto caldi anche per le passioni passeggere, chi ha detto che bisogna per forza innamorarsi per essere felici? Slancio di passione anche nel rapporto coniugale. Lavoro e affari procedono bene, ma non saranno mai importanti quanto l’amore.