Offerte Wind agosto 2019: le migliori tariffe mobile con giga, minuti e SMS | Abbonamenti e ricaricabili

È iniziato un nuovo mese e anche ad agosto 2019 sono tanti i consumatori alla ricerca di informazioni sulle ultime offerte mobile del mese di Wind.

Dopo la fusione con Tre Italia, infatti, l’operatore arancione è rimasto un punto di riferimento per molti consumatori nel nostro paese. Così, ogni mese, continua a proporre una selezione di tariffe e offerte, sia tramite abbonamenti che ricaricabili.

Ma quali sono le principali offerte mobile Wind di agosto 2019?

Offerte Wind agosto 2019: le tariffe

Partiamo dalle tariffe base, quelle cioè disponibili per tutti i clienti ricaricabili e non destinate a specifiche fasce di consumatori o clienti di altre compagnie telefoniche.

La prima è Wind All Digital, tariffa più economica di Wind, che prevede minuti illimitati, 40 giga di internet e 100 giga in omaggio per questa estate. Il costo mensile è di 14,99 euro, senza costi di attivazione (se si vogliono aggiungere all’offerta 200 SMS al mese, si pagano 0,99 euro in più).

C’è poi Wind All Inclusive, che prevede minuti illimitati, 200 SMS, 30 giga di internet e 50 giga in regalo per questa estate. In questo caso il costo mensile è di 16,99 euro.

Ancora, l’offerta Wind All Inclusive Easy Pay è una tariffa che, rispetto a All Inclusive, raddoppia i giga di internet (60 standard e 100 in regalo per l’estate) se si paga con carta di credito o addebito su conto corrente. Costo mensile: 16,99 euro.

Wind Smart Pack, invece, prevede in abbinamento alla promozione anche uno smartphone (qui la lista dei modelli disponibili). Prevede minuti illimitati, 30 o 40 giga di internet a seconda dello smartphone scelto e 40 giga in omaggio per l’estate. Costo mensile: 11,99 euro.

L’offerta Wind All Inclusive Smart prevede invece minuti illimitati, 20 giga di internet e 50 giga in regalo per questa estate. Costo mensile: 14,99 euro. Promozione valida solo in negozio.

C’è poi la versione Wind All Inclusive Smart Easy Pay che raddoppia i giga di internet (40 standard e 100 in regalo per l’estate) se si paga con carta di credito o addebito su conto corrente. Costo mensile: 14,99 euro.

Tra le offerte Wind di agosto 2019 c’è anche Wind All Inclusive Junior, dedicata ai clienti più piccoli, che prevede: minuti illimitati verso Wind, 100 minuti verso tutti, 100 sms, 30 giga di internet e inclusa l’app Wind Family Protect by Avast, per una navigazione protetta. Costo mensile: 6,99 euro.

C’è anche una versione Wind All Inclusive Senior, dedicata invece ai clienti più anziani (almeno 60 anni), con minuti illimitati, 2 giga in 4G, telefono DORO incluso, 50 giga in omaggio per l’estate. Costo mensile: 7,99 euro.

Infine, l’offerta Wind Noi Tutti Unlimited, che prevede solo minuti illimitati verso tutti, a 6,99 euro al mese.

Offerte Wind agosto 2019: le promozioni optional rispetto alle tariffe

Ci sono poi anche delle promozioni che permettono di aggiungere alle normali tariffe sopra elencati alcuni benefit optional. Eccole:

1 giga in più al costo di 3 euro al mese

3 giga in più al costo di 6 euro al mese

5 giga in più al costo di 9 euro al mese

minuti illimitati verso tutti al costo di 5 euro al mese

200 minuti in più verso tutti al costo di 3 euro al mese

200 SMS in più al costo di 1 euro al mese

Offerte Wind agosto 2019: ricaricabili

Vediamo adesso tutte le offerte particolari, disponibili per un periodo di tempo limitato e quasi sempre destinate agli utenti che eseguono portabilità da altri operatori. Quindi per coloro che cambiano compagnia telefonica.

La prima offerta di questo tipo di agosto 2019 è Wind All Inclusive Special 50, che prevede minuti illimitati, 200 SMS e 50 giga di internet. Costo mensile: 9,99 euro. Disponibile solo per ex clienti che ricevono l’SMS di invito.

C’è poi Wind All Inclusive Special 100 Easy Pay, che raddoppia i giga di internet rispetto alla Special 50 (100 giga al posto di 50) se si paga con addebito su conto corrente o carta di credito. Costo mensile: 9,99 euro. Disponibile solo per ex clienti che ricevono l’SMS di invito.

L’ultima offerta di agosto 2019 per i clienti ricaricabili è Wind Smart 50 Flash+: minuti illimitati, 50 giga di internet. Costo mensile: 6,99 euro. Disponibile per clienti di operatori virtuali, esclusi ho. Mobile e Kena Mobile.

