Offerte Tre agosto 2019: le migliori tariffe mobile con giga, minuti e SMS | Abbonamenti e ricaricabili

È iniziato un nuovo mese e anche ad agosto 2019 sono tanti i consumatori alla ricerca di informazioni sulle ultime offerte mobile del mese di Tre.

Come sappiamo, da poco tempo Tre Italia ha completato la sua fusione con Wind. Le infrastrutture delle due compagnie sono state unificate e nel 2019 sono infatti diventate un unico operatore. Nonostante ciò, Tre – come Wind, del resto – continua a offrire offerte personalizzate ai suoi clienti.

Ma quali sono le principali offerte mobile Tre di agosto 2019?

Offerte Tre agosto 2019: le tariffe

Partiamo dalle tariffe base, quelle cioè disponibili per tutti i clienti ricaricabili e non destinate a specifiche fasce di consumatori o clienti di altre compagnie telefoniche.

La prima è Tre Play Power, che prevede minuti illimitati, 100 SMS, 30 giga di internet (con opzione 4G LTE in promozione gratis fino al 30 giugno 2019): costo mensile 11,99 euro, più 9 euro per l’attivazione (gratis se fatta online).

Un’altra tariffa è Tre Play Special 360, che però ha una soglia e un costo annuali e non mensili: in un anno, quindi, minuti illimitati, 2400 SMS e 360 giga di internet. Prezzo: 119,99 euro.

Offerte Tre agosto 2019: All-In

Le tariffe All-In di Tre sono in abbonamento, con obbligo di impegno per 24 mesi con pagamenti con carta di credito o conto corrente. Tutte prevedono la funzione Giga Bank, che permette di accumulare i GB non utilizzati per i mesi successivi.

La prima è Tre All-In Power, che prevede minuti illimitati, 300 SMS e 60 giga di internet. Costo mensile: 11,99 euro, con costi d’attivazione di 6,99 euro (gratis se fatta online).

La seconda è Tre All-In Super Power, invece, ci sono minuti e SMS illimitati, 100 giga di internet e Apple Music compreso per 6 mesi. Costo mensile: 14,99 euro, con costi d’attivazione di 6,99 euro (gratis se fatta online).

Offerte Tre agosto 2019: All-In con smartphone

Ci sono inoltre delle tariffe All-In particolari: hanno un vincolo per almeno 30 mesi, l’obbligo di addebito su carta di credito o conto corrente e la possibilità di abbinare uno smartphone a prezzo scontato (pagando solo anticipo ed eventuale addebito mensile).

La prima è Tre All-In Power con smartphone, che prevede minuti illimitati, 300 SMS, 60 giga di internet e uno smartphone a scelta tra quelli proposti (qui l’elenco) con rate mensili. Costo mensile: 11,99 euro.

La seconda è Tre All-In Super Power, che prevede minuti e SMS illimitati, 100 giga di internet e uno smartphone a scelta tra quelli proposti (qui l’elenco) con rate mensili. Costo mensile: 14,99 euro.

La terza è Tre All-In Power Summer Edition: minuti e SMS illimitati, 100 giga e incluso uno Xiaomi Redmi Note. Costo mensile: 11,99 euro.

Offerte Tre agosto 2019: Free

Le opzioni Free di Tre sono offerte ricaricabili che permettono ai clienti di cambiare smartphone ogni anno in modo del tutto gratuito.

La prima è Tre Free Power, che prevede minuti illimitati in Italia e all’estero, SMS illimitati, 60 giga o giga illimitati per chi ha Super Fibra, Apple Music per 6 mesi e possibilità di cambiare smartphone ogni 18 mesi. Costo mensile: 17,98 euro (con assicurazione Kasko) più la rata dello smartphone scelto (a partire da 7,99 euro).

La seconda è Tre Free Super Power, che prevede minuti illimitati in Italia e all’estero, SMS illimitati, 100 giga o giga illimitati per chi ha Super Fibra e possibilità di cambiare smartphone ogni 18 mesi. Costo mensile: 20,98 euro (con assicurazione Kasko) più la rata dello smartphone scelto (a partire da 12,99 euro).

La terza è Tre Free Power Summer Edition, che prevede minuti illimitati in Italia e all’estero, SMS illimitati, 100 giga o giga illimitati per chi ha Super Fibra e possibilità di cambiare smartphone ogni 18 mesi. Costo mensile: 17,98 euro (con assicurazione Kasko) più la rata dello smartphone scelto (a partire da 12,99 euro). Vincolo 30 mesi, costo di attivazione 6,99 euro.

Offerte Tre agosto 2019: ricaricabili

Vediamo adesso tutte le offerte particolari, disponibili per un periodo di tempo limitato e quasi sempre destinate agli utenti che eseguono portabilità da altri operatori. Quindi per coloro che cambiano compagnia telefonica.

La prima è Tre All-In Power Digital, che prevede minuti illimitati, 60 giga di internet oppure giga illimitati per chi è anche cliente Super Fibra o 3ADSL, 6 mesi di Apple Music. Costo mensile: 11,99 euro, con pagamento solo su addebito su conto corrente o carta di credito. Costo di attivazione: 49 euro, azzerato per chi mantiene l’opzione attiva almeno 24 mesi.

La seconda è Tre All-In 100 Unlimited, che prevede minuti illimitati, 100 giga di internet (con GIGA Bank e Opzione 4G LTE inclusi). Costo mensile: 6,99 euro con addebito su su carta di credito o conto corrente. Costo di attivazione: 6,99 euro con vincolo di 24 mesi, in caso di recesso anticipato saranno addebitati altri 49 euro. Nuova SIM: 10 euro. Offerta destinata ai clienti che provengono da Iliad e operatori virtuali (escluso Lycamobile).

La terza è Tre All-In 100 Plus, che prevede minuti illimitati, 100 giga di internet (con GIGA Bank e Opzione 4G LTE inclusi). Costo mensile: 7,99 euro con addebito su su carta di credito o conto corrente. Costo di attivazione: 6,99 euro con vincolo di 24 mesi, in caso di recesso anticipato saranno addebitati altri 49 euro. Nuova SIM: 10 euro. Offerta destinata a ex clienti selezionati invitati tramite SMS.

