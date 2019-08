La giornata delle mozioni sulla Tav: l’ombra della crisi sul governo

Giornata importantissima quella di oggi in Senato, che vedrà il voto sulle mozioni sulla Tav. L’Aula di Palazzo Madama deve esprimersi sul documento presentato dal Movimento Cinque Stelle, che chiede al parlamento di fermare i lavori dell’Alta velocità Torino Lione, e su altre 5 mozioni. La Tav è sempre stata uno dei cavalli di battaglia del partito di Luigi Di Maio.

Ma quale sarà l’effetto del voto sul governo? L’ombra della crisi si staglia all’orizzonte. Un voto che spaccherà la maggioranza di governo, che voterà in maniera opposta le mozioni.

La mozione del Movimento Cinque Stelle

Il M5s ha presentato una mozione che dà mandato al Parlamento di bloccare la grande opera in Val Di Susa. La mozione ha anche un valore altamente simbolico per il M5s, accusato di essersi appiattito sull’agenda della Lega, da quando è al governo. M5s riprende così a cavalcare una delle sue battaglie storiche.

Le altre mozioni

Oltre a quella del M5s ci sono altre 5 mozioni: una del Pd, favorevole all’opera, una di +Europa, anch’essa favorevole e una di Leu, a firma del presidente del gruppo misto Loredana de Petris, contraria. E poi ci sono altre due mozioni, sempre a favore dell’opera, presentate da Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Come votano i partiti

Il Movimento Cinque stelle, che può contare su 58 senatori, voterà a favore della sua mozione. Il centrodestra è unito per votare contro la mozione Cinque Stelle e si affida ai 58 senatori della Lega, ai 61 di Forza Italia e ai 18 di Fratelli d’Italia.

L’incognita che grava sul voto è quella del Partito democratico, che conta su 51 seggi. Il dem Tommaso Cerno ha già detto che voterà con il M5s. Il partito è comunque diviso. L’ala renziana vuole partecipare al voto ed esprimere il suo no alla mozione. Zingaretti preferirebbe invece non votare. Anche il capogruppo in senato Andrea Marcucci ha detto di voler votare la mozione. Carlo Calenda è stato il più netto nel sostenere la strategia opposta: “Se passa la mozione M5S contro la Tav potrebbe cadere il governo. Tutte le opposizioni devono far sì che i buffoni Salvini e Di Maio se la vedano da soli”, ha scritto.

Leggi anche: Caro Zingaretti, votare sì alla Tav non ti conviene: così fai un favore a Di Maio (di L. Telese)

Se i parlamentari che vogliono votare contro, Pd, Forza Italia e Fratelli d’Italia uscissero fuori dall’aula al momento del voto, la mozione M5s prevarrebbe sulla Lega, e di conseguenza la spaccatura interna alla maggioranza sarebbe evidente (e probabilmente insuperabile).

Già ieri, la presidente di Fdi Giorgia Meloni aveva fatto un mini-sondaggio a Palazzo sull’atteggiamento che terranno Pd e FI sulle mozioni sulla Tav. E, l’epilogo del sondaggio è stato sostanzialmente uno: Dem e azzurri voteranno le proprie mozioni (per il sì al Tav) e rispetto alla mozione del Movimento non usciranno dall’Aula ma voteranno contro. In queste ultime ore, tuttavia, il pressing per una tattica d’Aula che metta in difficoltà i partiti di maggioranza è tornato a farsi sentire.

Leu si schiera con il M5s, e voterà entrambe le mozioni contro la Tav, mentre i pentastellati non dovrebbero votare il testo di LeU che impegna il governo, e non il parlamento, a fermare l’opera.

Mozioni Tav: sarà crisi di governo?

Una spaccatura così evidente nella maggioranza non si era mai verificata. Secondo alcuni analisti la sopravvivenza dell’esecutivo è questione di pochi giorni, secondo altri si tratta invece dell’ennesimo braccio di ferro, che si concluderà con lo status quo. “Vedremo domani io tornerò a chiedere il voto degli italiani se dovessi avere la certezza che le strade di Lega e M5s sono ormai troppo diverse su temi come lavoro, energia, scuola”, ha dichiarato nelle scorse ore Matteo Salvini.

Intanto il M5s cerca di sfiammare i toni, sostenendo che la mozione è un atto che riguarda il parlamento, e non ha a che fare con la tenuta del governo. Dello stesso parere anche Conte, che allontana l’ipotesi di una crisi dell’esecutivo: “Non è un giudizio sul governo o su di me”. Ma il ministro dell’Interno è pronto a portare la spaccatura in parlamento direttamente nell’esecutivo, e aprire un problema politico.