Maximilian – Il gioco del potere e dell’amore: trama, cast e streaming della miniserie in onda stasera su Rai 3

Dopo l’esperimento di settimana scorsa con Maria Teresa, anche questa settimana Rai 3 lancia in prima serata una miniserie storica: stasera, mercoledì 7 agosto 2019, a partire dalle 21.20 va infatti in onda Maximilian – Il gioco del potere e dell’amore.

La fiction è stata prodotta in Germania, dove è andata in onda nel 2017. Nel nostro paese era stata trasmessa, sempre su Rai 3, anche lo scorso anno. Adesso torna per allietare due prime serate estive dei telespettatori della Rai: mercoledì 7 e giovedì 8 agosto 2019.

Come già detto, si tratta di un dramma storico in costume, che racconta le vicende avvenute nel 1477 in seguito all’ascesa di Maria di Borgogna al ruolo Duchessa, dopo la morte del padre Carlo il Temerario e della lotta della donna, contro il resto della nobiltà francese, di sposare Massimiliano d’Asburgo e non il fratello del re di Francia, Luigi XI.

I protagonisti, nel ruolo di Maria e Massimiliano, sono Christa Theret e Jannis Niewhoner. Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla trama, il cast e dove vedere la miniserie in tv e in streaming.

Maximilian, la trama della miniserie tv

Maximilian – Il gioco del potere e dell’amore racconta la storia di di Maria di Borgogna, considerata la più ricca ereditiera di tutta l’Europa, che – in quanto unica figlia – nel 1477 eredita il ruolo di duchessa dal padre, Carlo il temerario, morto in quell’anno. La legge, tuttavia, impone che una donna non possa governare, quindi occorre subito organizzare il suo matrimonio.

La duchessa fa di tutto per sposare l’uomo di cui è innamorata, Massimiliano d’Asburgo. Sulla strada del loro amore, però, si mettono sia i nobili francesi, sia il padrino Luigi XI (re di Francia). Per tenere unito il paese, infatti, il sovrano vuole che Maria di Borgogna sposi suo fratello, il delfino ed erede al trono Carlo di Francia. Dall’altro lato, la duchessa riceve le pressioni anche da parte dell’imperatore austriaco Federico III, che spinge per il matrimonio con il figlio Massimiliano.

(Attenzione: inizio SPOILER)

Maria decide di sposare Massimiliano, con cui c’è un sentimento di vero amore. Il loro matrimonio però viene celebrato per procura: a rappresentare l’arciduca c’è Polheim. Arrivano però alcuni emissari di Luigi XI, che spingono perché le nozze vengano annullate e Maria raggiunga il Delfino di Francia alla frontiera. Parte una colluttazione, dove rimangono feriti i due emissari del re.

Appresa la notizia, Luigi XI va su tutte le furie. Incarica de Commynes di fare leva sui borghesi di Gand perché si rivoltino contro Maria e Massimiliano e addirittura spinge per uccidere Massimiliano. Così quest’ultimo decide di dichiarare guerra alla Francia, dopo aver chiesto un prestito al ricco mercante Ulrich Fugger del Giglio.

Dall’amore tra Maria e Massimiliano nasce un maschio. Durante la cerimonia del battesimo, Massimiliano viene ferito, anche se non in modo grave, da Le Daim, che riesce a fuggire. Così, insieme all’amico Polheim, alla testa di un esercito costituito per lo più da mercenari e contadini Massimiliano sfida l’amata francese. Con successo. Ma la gioia della vittoria viene presto offuscata dalla morte, per una banale caduta da cavallo, di Maria.

(Attenzione: fine SPOILER)

Maximilian, il cast completo

Essendo una miniserie storica, con tanti personaggi realmente esistiti da rappresentare, Maximilian ha un cast davvero molto numeroso. Sono tantissimi infatti gli attori che hanno partecipato alle riprese. Alcuni, come i protagonisti Christa Théret e Jannis Niewöhner, hanno recitato in moltissime scene.

Basti pensare che il film, con 15 milioni di euro come budget, ha avuto la bellezza di 60 location diverse, 3000 comparse, 550 cavalli, 800 costumi e 100 armature.

Vediamo insieme il cast completo di Maximilian: accanto al nome di ogni attore c’è anche quello del relativo personaggio.

Christa Théret – Maria di Borgogna

Jannis Niewöhner – Massimiliano

Alix Poisson – Margareta di York

Jean-Hugues Anglade – Luigi XI di Francia

Miriam Fussenegger – Johanna di Hallewyn

Stefan Pohl – Wolf von Polheim

Nicolas Wanczycki – Filippo de Commynes

André Penvern – Guillaume Hugonet

Raphaël Lenglet – Olivier de la Marche

Johannes Krisch – Haug von Werdenberg

Tobias Moretti – Federico III d’Asburgo

Sylvie Testud – Carlotta di Savoia

Harald Windisch – Georg Rudolfer

Thierry Pietra – Olivier le Daim

Lili Epply – Rosina von Kraig

Max Baissette – Delfino Carlo

Sebastian Blomberg – Jan Coppenhole

Christoph Luser – Franchois Coppenhole

Aaron Friesz – Bertram

Fritz Karl – Adolfo di Egmond

Martin Wuttke – Ulrich Fugger

Yvon Back – Guy de Brimeu

Caroline Godard – Anna di Francia

Melusine Mayence – Giovanna

Alessandra Dietzel – Cunegonda

Paul Faßnacht – Heinrich Sudermann

Alexander Fennon – consigliere

Axel Pape – Peter Rinck

Christian Strasser – Pestarzt

Erwin Steinhauer – Signor di Hallewyn

Mark Zak – Mattia Corvino

Maximilian, il trailer della miniserie tv

Di seguito, il trailer ufficiale della miniserie in onda stasera e domani su Rai 3:

Maximilian, dove vedere la miniserie in tv e in streaming

La miniserie Maximilian – Il gioco del potere e dell’amore andrà in onda in tv, in due episodi, stasera (7 agosto 2019) e domani sera (8 agosto), a partire dalle 21.20 su Rai 3. Per vedere la fiction, dunque, sarà necessario sintonizzarsi sul terzo canale della Rai, al tasto 3 o 503 (in HD) del digitale terrestre. O in alternativa sul 103 di Sky.

Se volete invece vedere il film in streaming, potete farlo tramite la piattaforma Rai Play, che permette di vedere ciò che va in onda sui canali televisivi della Rai anche su pc, smartphone e tablet. Per utilizzarla, vi basta accedere all’app (disponibile per iOS e Android) o sull’omonimo sito, tramite una mail o un account social. Poi potrete vedere, gratis, la miniserie Maximilian in streaming.

