Matrimonio low cost: due sposi si recano in autobus alla propria cerimonia di nozze

Due sposi sono stati fotografati mentre aspettavano l’autobus alle 7 di questa mattina a Roma per recarsi al loro matrimonio “low cost”.

Vestiti a festa, con l’abito da sposa, nell’immagine i due attendono l’autobus a una fermata su Via Battistini.

Probabilmente i due volevano risparmiare: noleggiare un auto è in effetti abbastanza costoso. Per non parlare delle tipiche vetture da matrimonio, che sono di solito particolarmente eleganti e addobbate a festa.

I due sposi, invece, hanno scelto di rimanere sobri e tagliare le spese di trasporto per un matrimonio low cost.

Un biglietto dell’autobus a Roma costa un euro e cinquanta. Dunque i due hanno speso in tutto tre euro per andare alla loro cerimonia di nozze.

Alla fine, l’essenziale è dire si.

