Chi è Luis Sal, lo Youtuber ospite della vacanza di Chiara Ferragni e Fedez a Ibiza

Ha 22 anni e sul suo canale Youtube vanta oltre un milione di iscritti. È Sergio Lerme, in arte Luis Sal, il personaggio che compare in tutte le storie di Fedez a Ibiza e che sta trascorrendo le vacanze con lui e Chiara Ferragni.

Diventato famoso per i video Youtube in cui parla a ruota libera interpretando semplicemente se stesso, l’idolo degli under 30 di Youtube era un semplice barista, ma piano piano si è fatto strada sulla piattaforma, dove ha acquisito così tanti follower da entrare nelle grazie dei rapper milanesi Fedez e Ravazzi e poi arrivare addirittura a scrivere libri.

Il suo primo è uscito nel 2018 e si chiama: “Ciao, mi chiamo Luis”, arrivato secondo nelle classifiche di quell’anno dopo Francesco Totti. E così l’Università Cattolica lo ha chiamato a tenere una lezione su se stesso.

“Identikit di uno youtuber: a colloquio con Luis Sal”.

Adesso Luis Sal, oltre ad apparire in tutti i post delle vacanze di Fedez e Chiara Ferragni, sta lavorando a nuovi progetti: domani, 8 agosto, uscirà il suo primo singolo, che si ispira agli sketch youtube che lo hanno reso famoso, in cui con una base musicale si presenta e fa battute facili, mentre gira per la città senza maglietta.