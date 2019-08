Irene Forti, chi è la modella nuova fidanzata di Alessandro Borghi | Biografia e Instagram

Prima o poi sarebbe dovuto accadere: Alessandro Borghi ha una nuova fidanzata. O almeno così pare, dopo le ultime paparazzate. Il sogno di tutte le donne italiane, dunque, potrebbe aver trovato un nuovo amore. La fortunata ha il nome di Irene Forti, bella modella che avrebbe fatto tornare a battere forte il cuore dell’attore dopo la fine della storia con Roberta Pitrone. Ma chi è Irene Forti? La giovane modella non è molto avvezza ai social, tanto che non ha neppure Instagram. Ecco qualche curiosità sulla nuova fidanzata di Alessandro Borghi.

Irene Forti chi è, il bacio con Alessandro Borghi

A far scoppiare il gossip dell’estate è stato il settimanale Chi, che ha pubblicato una foto in cui Alessandro Borghi e Irene Forti vengono immortalati mentre passeggiano insieme e mentre sono intenti a scambiarsi un bacio appassionato. (QUI tutti i dettagli)

L’immagine sembra parlare chiaro, ma ancora da parte dei due interessati non sono arrivate né conferme né smentite ufficiali. Sarà una storia duratura o solo un fuoco estivo? Possiamo dire ufficialmente che Alessandro Borghi non è più single?

Lo scopriremo solo vivendo, direbbe Battisti. Intanto il popolare attore, dopo le fatiche di quest’anno, si sta godendo un po’ di meritato relax. Di certo Roberta Pitrone, l’ormai ex “fidanzata d’Italia”, sembra completamente dimenticata.

Di Irene Forti sappiamo purtroppo pochissimo: la ragazza è una modella ma è molto riservata, tanto da non avere neppure Instagram. Che la storia tra Alessandro Borghi e Irene possa essere duratura sembra essere confermata dal fatto che i due hanno trascorso insieme questi giorni di vacanza.

Non solo. Un dettaglio potrebbe fare la differenza: la donna è stata vista uscire dal portone del palazzo in cui abita proprio il 32enne romano la mattina dopo. Insomma molte donne italian pare debbano mettersi l’animo in pace.

Alessandro Borghi scherza al Giffoni Film Festival: “Forse mi piacciono anche i maschi, se bevo due vodka lemon di solito mi bacio con i miei amici”