Ilary Blasi, la gaffe: pubblica numero su Instagram

Ilary Blasi ha commesso una terribile gaffe su Instagram. La moglie di Francesco Totti si trova in vacanza a Sabaudia, sul litorale romano. Lì ha incontrato un signore di nome Bortolo e, pensando di fargli un favore, lo ha presentato ai suoi follower sui social. “Se avete un problema, lui ve lo risolve”, ha detto la showgirl. E pubblica il suo numero.

Così, Ilary Blasi ha invitato l’anziano signore a lasciare il suo numero di telefono su Instagram in una delle sue stories. E Bortolo l’ha fatto. E si è scatenato l’inferno.

Ilary probabilmente non si è resa conto delle potenzialità del web. Le telefonate sono arrivate incessantemente da tutti i follower di Ilary. Tanto che la showgirl ha dovuto fare un passo indietro.

E ha lanciato su Instagram un nuovo appello: “Bortolo non ha dormito tutta la notte, non telefonate gli più, ora lasciatelo in pace”. E ha provato ad aggiungere: “I miei follower sono educati sai”.

Ma Bortolo non era più di buon umore, come nelle stories di ieri, 6 agosto, e anzi si è mostrato piuttosto contrariato: “Lasciatemi perdere, mi sono rotto le scatole”, ha detto.

Le vacanze di Ilary Blasi e Francesco Totti

Ilary Blasi e Francesco Totti sono in vacanza con la famiglia a Sabaudia. È qui che si è svolto il divertente siparietto con Bortolo. Ma a fine giugno la famiglia Totti-Blasi era già stata in vacanza con i figli. Avevano scelto Ibiza, l’isola della Spagna.

Una vacanza, ovviamente, molto social, con la maggior parte dei loro momenti insieme condivisi su Instagram, dagli allenamenti del Capitano, ai momenti di relax di Ilary con le figlie.

Questa esposizione social è stata una vera novità per la coppia, che non ama i social e non è solita condividere i propri momenti privati su Instagram. Totti si è aperto un profilo in ritardo rispetto agli altri ex colleghi della squadra o ad altri calciatori di fama internazionale come lui. Allo stesso modo, Ilary Blasi fino a poco tempo fa lasciava un fan club gestire il suo account.