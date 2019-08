Gossip news: le ultime notizie di oggi 7 agosto 2019

Gossip, news, ultime notizie, rumors e tanto altro sui Vip italiani e stranieri, ma non solo. Di seguito tutte le notizie più interessanti e curiose di oggi, martedì 7 agosto 2019, in merito alla vita privata delle stelle della tv, del cinema, della musica e dei social.

Tante curiosità anche sui personaggi più controversi. Ecco le ultimissime notizie di oggi:

-SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI CLICCA QUI-

Elisabetta Canalis fa impazzire i suoi fan sui social

L’ex velina continua a far parlare di sé. La bellissima mora ha pubblicato su Instagram una serie di foto insieme alla sua amica Alessia Marcuzzi. La showgirl romana ha infatti raggiunto l’ex velina sarda a Los Angeles, dove vive ormai da tempo insieme al marito e al figlio.

Le due si sono divertite a pubblicare degli scatti in cui appaiono sorridenti e felici di trascorrere del tempo insieme. In una in particolare, però, Elisabetta Canalis si mostra un po’ osé. La scena di per sé appare esilarante, perché si vede Alessia Marcuzzi in posa, seria, mentre accanto a lei l’ex velina si alza la maglietta e mostra il seno.

In realtà la showgirl ha il reggiseno, ma la gag è decisamente riuscita. A stupirsene è la stessa Alessia Marcuzzi, che pubblica la foto in una storia su Instagram e scrive: “Dovevamo fare le serie”, con l’emoticon perplessa.

Evidentemente la Canalis ha stravolto i piani e come al solito si è rivelata particolarmente simpatica agli occhi dei fan della coppia di amiche.

Come si può notare dal profilo Instagram di Alessia Marcuzzi, la showgirl romana sta trascorrendo un periodo di relax dall’altra parte del mondo insieme ai figli. La presentatrice Mediaset si gode quindi l’estate, prima di riprendere a lavorare: solo la settimana scorsa, infatti, Alessia Marcuzzi ha saputo che sarà lei a condurre il programma cult di Canale 5 Temptation Island Vip.

TUTTE LE NOTIZIE DI GOSSIP