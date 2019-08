L’ex brigatista Raimondo Etro insulta Giorgia Meloni. Lei reagisce così

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni reagisce agli insulti che le sono stati rivolti sui social dall’ex brigatista Raimondo Etro.

Tutto ha avuto inizio nella giornata di martedì 6 agosto quando Raimondo Etro, ex membro delle Brigate rosse che ha partecipato anche al sequestro di Aldo Moro in via Fani, ha insultato sul suo profilo Facebook Giorgia Meloni: “Anche la coatta parafascista di Garbatella può essere curata. 25 gocce di lexotan a colazione, 25 gocce di lexotan a pranzo, 25 gocce di lexotan a cena. E, Giorgia, fattela una sc***ta senza pensare a Giorgio Almirante che forse riesci a godere” ha scritto Etro.

La risposta della leader di Fratelli d’Italia, però, non è tardata ad arrivare.

La leader Meloni ha replicato, sempre su Facebook, agli insulti dell’ex brigatista, aggiungendo anche una vena polemica nei confronti del Movimento 5 Stelle.

“Sapete chi è questo personaggio? Raimondo Etro, ex brigatista italiano: uno degli organizzatori del sequestro di Aldo Moro e dell’assassinio del giudice Riccardo Palma, “premiato” anche con il reddito di cittadinanza. Invece di stare in imbarazzato silenzio preferisce insultarmi. Mentre gli italiani lavorano, c’è lui che prende una paghetta dallo Stato per stare a casa e scrivere cose di questo genere. Un pò di vergogna no? E il M5S che dà il reddito di cittadinanza a gente così, non ha nulla da dire?”

