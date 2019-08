Flat tax news: le ultime notizie di oggi 7 agosto 2019 sulla riforma fiscale

In questo articolo tutte le ultime notizie e le novità per quanto riguarda la Flat tax, una delle principali proposte in materia di riforma fiscale della Lega di Matteo Salvini al fine di abbassare le tasse. La flat tax, o tassa piatta, al momento è prevista per i titolari di partita Iva e a quei professionisti che rientrano in determinati limiti di reddito, ma il leader del Carroccio vorrebbe applicarla, tramite l’inserimento nella prossima legge di Bilancio, anche alle famiglie italiane. Qui di seguito le news di oggi, mercoledì 7 agosto 2019:

Flat tax, Salvini: “Verificheremo proposte mix con flat tax”

Mentre il dibattito politico si concentrava sul decreto Sicurezza bis, da poco convertito definitivamente in legge, i principali esponenti del governo hanno continuato ad indicare la flat tax come uno degli obiettivi principali sul fronte fiscale nei prossimi mesi. “”Meglio tagliare il cuneo fiscale della flat tax? L’importante è che ci siano più soldi in busta paga e meno carico fiscale per le imprese”, ha risposto ieri, 6 agosto, il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini a Radio24.

Sul punto è intervenuto, sempre nella giornata di ieri, anche il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. “Coniugare flat tax e cuneo fiscale riducendo le aliquote intermedie nel primo caso e abbassando il peso delle tasse sui salari bassi, anche in forma d’incentivazione al lavoro, nel secondo”, è la posizione espressa dal rappresentante degli industriali al tavolo al Viminale con il vicepremier a Salvini e con gli esponenti di governo della Lega. “Con il taglio del cuneo – ha aggiunto Boccia – si elevano i salari bassi e con la flat tax quelli intermedi con un impatto sostenibile sui conti pubblici”.

Più tardi Salvini ha spiegato che sul tavolo ci sono diverse ipotesi relative al taglio delle tasse. Rispondendo ad una domanda sul deficit il leader della Lega ha dichiarato: “Ci sono state date parecchie idee di un mix di flat tax, revisione delle aliquote Irpef e taglio del cuneo che verificheremo. A noi interessa che un bel po’ di gente paghi un po’ meno tasse. L’importante è che a fronte di una spesa per investimenti, crescita, sviluppo e lavoro nessuno ci ha detto di non toccare i dogmi di Bruxelles. Tutti hanno chiesto di non aumentare l’Iva”.

Che cos’è la Flat tax

La “tassa piatta”, alla cui base c’è la trasformazione del sistema di tassazione da progressivo a uguale per tutti i soggetti sotto una determinata fascia di reddito, per come è stata approvata nell’ultima legge di Bilancio prevede l’applicazione di due regimi fiscali: un regime forfettario, già operativo da inizio anno, e uno analitico, operativo invece dal 2020.

Il primo è riservato alle Partite Iva che nell’anno precedente non hanno superato la soglia di 65mila euro di fatturato e prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva proporzionale del 15 per cento, ridotta al 5 per cento per i primi 5 anni di attività. Il secondo modello di imposizione agevolata invece, su base analitica, è riservato ai contribuenti che l’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi compresi tra 65mila e 100mila euro di reddito. In questo caso è prevista una imposta sostitutiva proporzionale del 20 per cento.

