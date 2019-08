La dieta detox di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha concluso da pochi giorni le sua vacanze in catamarano in Sardegna, e si è messa a dieta.

Si trova a Los Angeles, dove vive, ma probabilmente inizia a risentire dei bagordi in barca.

E così cerca subito di perdere i chili di troppo. Su Instagram posta una foto in cui descrive la sua dieta detox: sole, mare e relax con le Linfe di Vitasnella.

“Oggi ho provato la Detox con limone, zenzero e menta che mi rinfresca e mi tonifica”.

È questo il consiglio di Elisabetta Canalis per tornare in forma al più presto. E la ex velina ne ha bisogno, dal momento in cui è impegnata in uno shooting in bianco e nero a Los Angeles.

Ma i follower su Instagram nutrono alcune perplessità sull’efficacia della sua dieta: “Ti tonificano le ore che passi in palestra, non di certo l’acqua e zenzero”, scrive un utente.

Altri invece si concentrano sul fatto che nella foto la Canalis mostra una bottiglia di plastica, sfoggiando così un gesto contrario alle buone pratiche per l’ambiente.

“In un momento come questo, far pubblicità alle bottiglie di plastica non é per nulla etico”, scrive un altro follower.

Non c’è pace insomma per la ex velina.

Elisabetta Canalis e Alessia Marcuzzi insieme a Los Angeles | VIDEO