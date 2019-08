Elementary, le anticipazioni della quarta puntata in onda il 7 agosto 2019 su Rai 2

Anche questo mercoledì tornano le avventure investigative di Sherlock e Watson in Elementary, ma quali sono le anticipazioni della quarta puntata? L’interpretazione moderna dei due celebri investigatori inglesi vede nei rispettivi ruoli dei due amati personaggi un uomo e una donna, Jonny Lee Miller e Lucy Liu.

La serie televisiva va in onda in prima tv su Rai 2 con la settima stagione, pronta a riprendersi un palinsesto traballante a causa dei diversi flop che hanno contraddistinto la rete diretta da Freccero.

Tutto quello che c’è da sapere su Elementary

Quali sono gli episodi di questa sera, 7 agosto 2019? Vediamo insieme le anticipazioni della quarta puntata di Elementary.

Elementary anticipazioni | Quarta puntata

Cosa succede questa sera? Vediamo come al solito Elementary scorporata la puntata in due parti. La prima s’intitola “Dalla Russia con droghe” e vede Sherlock e Watson su un nuovo caso.

I due detective di Elementary saranno impegnati a catturare un sicario. L’omicidio del giorno riguarda un criminale, avvelenato, forse perché l’uomo in questione riusciva a guadagnarsi la grana derubando altri criminali. Un gioco subdolo che infine gli è costato caro.

Gregson intanto sembra essersi ripreso e torna in servizio. Quando però arriva in ufficio, scopre che uno dei suoi migliori investigatori ha dato improvvisamente le dimissioni senza alcuna spiegazione. Gregson sospetta che il suo sostituto, il Capitano Dwyer, sia in qualche modo responsabile della vicenda.

Nella seconda parte, intitolata “Signorina compresa”, tornerà un personaggio che i fan di Elementary hanno già avuto modo di conoscere: Cassie ricompare ma con un ruolo diverso. Quando Sherlock l’ha incontrata per la pria volta, la donna ha finto di essere Mina Davenport, figlia di una ricca famiglia rapita un anno prima.

Cassie torna sulla strada del detective per chiedergli una mano: ha bisogno di trovare l’assassino di una delle donne a cui è stata affidata quand’era bambina.

Elementary torna in prima serata, mercoledì 7 agosto 2019, su Rai 2 con la quarta puntata.