Chiara Ferragni mostra qualcosa di troppo su Instagram, parte la raffica d’insulti: “Sei patetica”

Chiara Ferragni in topless su Instagram

“Sembrava nulla e invece eccoci qua”, è la frase che Fedez dedica a Chiara Ferragni a commento dell’immagine che ritrae i due in barca, su Instagram, con lei in topless.

La coppia è in vacanza a Ibiza e a volte riesce a ritagliarsi qualche momento d’intimità tra gli amici, il divertimento, e il figlio Leone.

Ma qualcosa nella foto di Chiara Ferragni, condivisa su Instagram da Fedez, attira i fan: Chiara è in topless, il seno è coperto solo dalla sua mano.

Eppure il suo braccio non riesce a coprire proprio tutto.

Così i follower iniziano a scherzare: “Cosa si sta coprendo Chiara”, alludendo al fatto che in realtà la donna non ha molto seno.

Altri utenti, invece, immancabilmente si sprecano in critiche: “Togliere il reggiseno per ottenere più like è davvero patetico”.

Ma Chiara Ferragni non ha bisogno del topless per aumentare il suo apprezzamento, già assicurato da anni attraverso le doti da influencer.

E infatti i fan più fedeli la difendono: “Tutta invidia!! Sono belli, intelligenti e hanno una bella famiglia….non rosicate…”. Per tanti utenti il topless di Chiara è innocente, e l’amore della coppia è inattaccabile.

E ancora sul topless di Chiara Ferragni: “Unica donna dello spettacolo senza t**te rifatte… Brava Chiara, bellissima così”. I messaggi di apprezzamento superano le critiche.

Chiara Ferragni ha fatto sapere ieri che giovedì 8 agosto, alle tre di pomeriggio, farà un annuncio speciale ai suoi fan. In molti sperano che si tratti della seconda gravidanza dei Ferragnez, che proprio due anni fa scoprirono di aspettare il figlio Leone. Ieri hanno condiviso il video della emozionante ecografia del piccolo.

Altri credono che si tratti di qualche nuova informazione relativa al film di Chiara Ferragni anche se ormai del documentario Unposted si conoscono già tanti dettagli: sarà disponibile nelle sale italiane a partire dal 16 settembre per tre giorni dopo la presentazione alla mostra internazionale del Cinema di Venezia.

