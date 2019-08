Chiara Ferragni sulla “spiaggia dei poveri” (quella libera)

Chiara Ferragni finalmente si guadagna l’amore degli utenti di Instagram. Come? Pubblicando una serie di foto a Ibiza in cui si vede insieme al suo Fedez e al piccolo Leone su una spiaggia libera. Sì, i Ferragnez abituati alle location extra lusso si sono “abbassati” a una umile spiaggia senza stabilimenti.

La fashion blogger di Cremona si vede nelle foto insieme al piccolo Leo tra un ombrellone e un altro. L’influencer più famosa d’Italia è seduta su un telo da mare insieme al suo bambino. Lui si vede intento a giocare con un rastrello rosso, un cappellino bianco in testa e i sandaletti blu qualche centimetro più in là.

Lei, Chiara Ferragni, sostiene Leone e guarda dritta in camera. Il sorriso spensierato e gli occhiali bianchi grandi che le proteggono gli occhi chiari. Negli altri scatti, la fashion blogger si vede insieme a Fedez e agli altri amici con cui sta trascorrendo qualche giorno di relax nell’isola delle Baleari.

Anche in altre si può notare come Chiara Ferragni e gli altri abbiano passato la giornata su una spiaggetta libera, attorniati dagli ombrelloni colorati degli altri turisti. Questo dettaglio incuriosisce tanti e sono molti gli utenti che si divertono a vedere l’influencer – da sempre famosa per essere abituata alla ricchezza – tra i “poveri”.

“Chiara Ferragni alla spiaggia libera dei povery, una di noi”, scrive qualcuno. ” finti ricchi sui lidi e i veri ricchi sulla spiaggia libera. 😂😂 UNICA ❤️”, si legge in un altro commento. “UMILTÀ, spiaggia libera anche per la Ferry”, scrive un altro utente. E ancora: “la Ferry sfollata come noi con l’ombrellone portato da casa e gli asciugamani per terra 😂 A D O R O H”, “Tanti soldi e stai sulla spiaggia libera?!”, “Sta la parmigiana di melanzane?”, ironizza qualcuno; “lo dico sempre che mi sento tanto la Ferragni: anche lei con l’ombrellone umile piazzato sulla spiaggia dei poveri”.

