Carnival Row, il trailer della nuova serie tv Amazon

Arriva una nuova serie televisiva in casa Amazon pronta a dare filo da torcere all’avversario Netflix. Carnival Row è un nuovo prodotto fantasy che vede come protagonisti Orlando Bloom e Cara Delevingne impegnati in una torbida storia d’amore.

La serie tv arriva su Amazon il 30 agosto 2019, pronta a chiudere in bellezza questa ricca stagione estiva che ha visto Amazon gareggiare ad armi (quasi) pari contro Netflix, proponendo diverse serie televisive interessanti come The Boys, Hanna e The Good Owens.

A qualche settimana dall’uscita ufficiale, Amazon ha diffuso il trailer di Carnival Row dove traspare l’amore combattuto dei due protagonisti. I due s’incontrano, s’innamorano e si separano: il video mostra l’evoluzione della loro storia d’amore e il momento in cui Vignette, la protagonista, crede che il suo amato Rycroft sia morto. Ma non è così.

Carnival Row | La trama

Di cosa parla Carnival Row? La serie è ambientata in un mondo fantasy vittoriano dove vivono creature mitologiche. La protagonista ha nere ali di fata ed è costretta scappare insieme al suo popolo in seguito alla brutale invasione dell’essere umano.

L’uomo non accetta la magia e alle creature viete tolto ogni libero arbitrio: non possono volare, non posso amare e non possono vivere. Per loro è impossibile coesistere con l’essere umano.

Ma non tutti la pensano così. Un detective, Rycroft Pholostrate, e la fata Vignette Stonemoss s’innamorano e la loro relazione diventa sempre più pericolosa in una società che ha zero tolleranza per le creature magiche.

Mentre il detective è sulla pista di una serie di orribili omicidi che hanno messo a repentaglio la pace a Row, Vignette cova un oscuro segreto che potrebbe mettere in pericolo il mondo degli esseri umani.

Carnival Row arriva su Amazon Prime Video il 30 agosto 2019, pronto a combattere l’ondata di Tredici – 13 Reasons Why di Netflix. Chi avrà la meglio?

Pare che Amazon abbia puntato molto su questa nuova serie tv, del resto l’ha già rinnovata per una seconda stagione senza attendere il confronto con il pubblico.