Coppia si dà un bacio sulla balaustra: i due cadono e muoiono | VIDEO

Cadono da una balaustra dopo un bacio e muoiono: la tragedia è documentata in un video shock, trasmesso dai principali mezzi di informazione del Perù.

L’incidente è avvenuto a Cuzco, in Perù, lo scorso sabato 3 agosto. Secondo quanto ricostruito da alcuni media locali, le vittime, Maybeth Espinoz, di 34 anni, ed Hector Vidal, di 36 anni, erano appena uscita da una discoteca poco dopo mezzanotte quando si sono fermati sul ponte di Betlemme.

Qui, la coppia si è lasciata andare a delle tenere effusioni, inconsapevoli di quello che sarebbe successo loro da lì a poco.

Come mostrano anche le inquietanti riprese, i due si scambiano un bacio, appoggiandosi alla ringhiera del ponte. A un certo punto, però, la donna avvolge le gambe intorno al suo fidanzato e, subito dopo, perde l’equilibrio all’indietro, trascinando l’uomo con sé.

Da quello che si può intravedere dalle immagini, la coppia cerca disperatamente di rimanere aggrappata alla ringhiera, ma non vi riesce precipitando a terra dopo un volo di una quindicina di metri.

Maybeth è morta sul colpo, mentre Hector è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale, dove era stato trasportato con un gravissimo trauma cranico.

Secondo quanto ricostruito, i due, che erano alpinisti, si erano trasferiti di recente a Cuzco per lavorare come guide turistiche. I loro corpi sono stati riconsegnati alle rispettive famiglie nella regione di Ancash, nel nord del Perù.

Le immagini shock del tragico incidente hanno in breve tempo fatto il giro del Paese sudamericano, ma in breve tempo, anche grazie ai social, il video è stato condiviso in diverse parti del mondo, suscitando emozione, ma anche rabbia per la tragica e assurda fine toccata ai due innamorati.

Donna chiama l’ambulanza per il marito colpito da infarto ma muore pochi minuti dopo