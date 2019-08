Al via i nuovi episodi di Beverly Hills.

Oggi negli Usa l’emittente televisivo Fox trasmetterà il primo dei sei episodi de revival della storica serie Tv degli anni ’90.

Il revival vedrà protagonisti gli stessi inconfondibili attori della prima serie: Jason Priestley (Brandon Walsh), Shannen Doherty (Brenda Walsh), Jennie Garth (Kelly Taylor), Brian Austin Green (David Silver), Ian Ziering (Steve Sanders), Gabrielle Carteris (Andrea Zuckerman) e Tori Spelling (Donna Martin).

Nella nuova sigla di Fox, gli attori si vedono apparire e ballare insieme, in ordine alfabetico, proprio come hanno fatto per le dieci stagioni andate in onda dal 1990 al 2000.

Nel trailer della serie che sarà trasmessa oggi per la prima volta negli Usa, invece, gli attori sono impegnati nella loro routine quotidiana, ma sentono ovunque le note del memorabile ritornello della sigla della prima serie.

Impossibile non notare nel cast l’assenza di Luke Perry, scomparso a marzo scorso a causa di un Ictus. La sua morte ha lasciato di stucco i fan, nonché lo staff della produzione del revival, che a febbraio, quando ha annunciato i sei episodi del remake, aveva considerato Perry, l’affascinante Dylan, parte della serie.

Il revival è una sorta di falso documentario in cui gli attori si ritrovano insieme per parlare del ritorno di Beverly Hills 90210, interpretando delle particolari versioni di se stessi e i personaggi amati del teen drama. Lunedì scorso, al Today Show, la Jennie Garth (Kelly) e la Tori Spelling (Donna) hanno spiegato:

“Volevamo fare qualcosa di diverso dai reboot che fanno tutti, e divertirci. (…) Nel momento in cui ci siamo trovati di nuovo insieme, è stato come se il tempo non fosse passato. Siamo come vecchi compagni delle superiori”.

