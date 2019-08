Battiti Live 2019, la scaletta dei cantanti di stasera 7 agosto sul palco di Bari | Italia 1 | Ultima puntata

Ultimo appuntamento di quest’anno con Battiti Live 2019, la trasmissione che porta nelle grandi città del Sud Italia la musica più bella dell’estate. Stasera 7 agosto 2019 va infatti in onda su Italia 1 dalle 21.20 il concerto di Bari, ultima tappa del tour itinerante organizzato da Radio Norba e registrato nelle scorse settimane. Come sempre, spazio ai cantanti e agli artisti più in voga del momento, per una ricca scaletta, che ci fanno ballare con i loro tormentoni.

Tutto quello che c’è da sapere su Battiti Live 2019

Anche in questa ultima puntata di Battiti Live i conduttori sono Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Inoltre la giovane web star Mariasole Pollio farà da inviata speciale tra il pubblico per porre direttamente agli artisti le domande e le curiosità rivolte dai loro fan.

Ospite fisso di Battiti è il dj Gabry ponte, che anche nel concerto di Bari di stasera proporrà il suo remix dei grandi successi italiani di sempre, vale a dire la sua “discoteca italiana”. Ecco allora la scaletta e i cantanti di stasera 7 agosto 2019 con la grande musica di Italia 1 in prima serata dalle 21.20.

Le anticipazioni del concerto di Bari di Battiti Live

Battiti Live 2019 scaletta | Cantanti

Sul palco di Bari nel concerto trasmesso oggi da Italia 1 si alternano: Alessandra Amoroso con “Forza e Coraggio” e “La stessa”, l’americana Lp, con il suo successo internazionale “Lost on You”, Ofenbach, duo parigino con la hit “Be Mine”.

La band salentina dei Boomdabash con “Per un milione” e “Mambo salentino”. E ancora uno degli artisti che più è cresciuto in questo 2019, Achille Lauro, con “Rolls Royce” e “1969”. I Maneskin ci regaleranno invece “L’altra dimensione” e “Torna a casa”.

Per quanto riguarda i grandi artisti della musica italiana, sentiremo oggi a Battiti Live 2019 Francesco Renga con la nuova canzone “Prima o poi” e “Il mio giorno più bello del mondo”; Max Pezzali con “Welcome to Miami” e la sua storica hit “Sei un mito”; Fabrizio Moro si esibirà in una versione acustica di “Pensa” e “Non mi avete fatto niente” oltre a presentare un brano dell’ultimo album “Ho bisogno di credere” mentre Francesco Gabbani canterà “È un’altra cosa” e “Occidentali’s karma”.

I cantanti del concerto di Bari di stasera

E ancora in scaletta presenti Annalisa in “Avocado toast” e poi in duetto con Mr Rain in “Un domani” e poi con la sua “Ipernova” ed Elodie in “Margarita”. Spazio anche ai ritmi più amati dai giovani con la Dark Polo Gang con “Sex on the beach” e “Cambiare adesso” e Joey con “La Rockstar”. E infine la regina del pop italiano Elettra Lamborghini con “Tocame” e la sua “Pem Pem”.

Come vedere Battiti Live 2019 in streaming