Battiti Live 2019, i cantanti e gli ospiti di stasera 7 agosto sul palco di Bari: l’ultima puntata su Italia 1

Stasera, 7 agosto, va in onda in prima serata su Italia 1 dalle 21.20 l’ultima puntata di Battiti Live 2019, il concerto dell’estate organizzato da Radio Norba. Per tutti i fan e gli appassionati di musica, un appuntamento da non perdere, per ascoltare i cantanti e gli artisti più apprezzati del momento e in alta rotazione nelle radio. La quinta e ultima tappa del concerto itinerante è a Bari, il capoluogo della Puglia.

Tanti i cantanti e gli ospiti del concerto di stasera trasmesso su Italia 1, registrato nelle scorse settimane a Bari. Ecco tutte le anticipazioni e la scaletta.

Tutto quello che c’è da sapere su Battiti Live 2019

Battiti Live cantanti | Gli artisti e gli ospiti sul palco di Bari stasera 7 agosto | Ultima puntata

Artisti e generi musicali molto diversi tra loro per l’ultima tappa di Battiti Live 2019. L’appuntamento è per stasera su Italia 1 dalle 21.20. Sul palco di Bari vedremo artisti come l’americana Lp, con il suo successo internazionale “Lost on You”, Alessandra Amoroso con “Forza e Coraggio” e “La stessa”.

La scaletta del concerto di stasera 7 agosto

La band salentina reduce dal Festival di Sanremo Boomdabash che si esibirà sulle note di “Per un milione” e “Mambo salentino”. E ancora uno degli artisti che più è cresciuto in questo 2019, vale a dire Achille Lauro, con “Rolls Royce” e “1969”.

Le anticipazioni del concerto di Bari di Battiti Live

Tra i cantanti della musica leggera italiana che cantano nel concerto di Battiti Live di stasera citiamo Francesco Renga con la nuova canzone “Prima o poi” e “Il mio giorno più bello del mondo”; Max Pezzali con “Welcome to Miami” e la sua storica hit “Sei un mito”; Fabrizio Moro si esibirà in una versione acustica di “Pensa” e “Non mi avete fatto niente” oltre a presentare un brano dell’ultimo album “Ho bisogno di credere” mentre Francesco Gabbani porterà sul palco “È un’altra cosa” e “Occidentali’s karma”.

Ritmi estivi con Annalisa in “Avocado toast” e poi in duetto con Mr Rain in “Un domani” e poi con la sua “Ipernova” ed Elodie in “Margarita”. E ancora la regina del pop italiano Elettra Lamborghini con “Tocame” e la sua “Pem Pem”. I Maneskin ci regaleranno invece “L’altra dimensione” e “Torna a casa”.

Tra i cantanti rivelazione di quest’estate, sul palco di Battiti Live di stasera troviamo anche il duo francese Ofenbach con la hit “Be Mine”. Spazio anche ai ritmi più amati dai giovani con la Dark Polo Gang con “Sex on the beach” e “Cambiare adesso” e Joey con “La Rockstar”.

A condurre quest’ultima puntata di Battiti Live 2019 sono come sempre Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, mentre la giovanissima Mariasole Pollio sarà l’inviata speciale tra il pubblico per permettere ai fan presenti a Bari di rivolgere direttamente domande e curiosità ai propri cantanti preferiti. Torna infine anche in quest’ultima tappa Gabry Ponte e la sua “discoteca italiana”.

Come vedere Battiti Live 2019 in streaming