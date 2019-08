Battiti Live 2019, le anticipazioni dell’ultima puntata da Bari di stasera 7 agosto su Italia 1: i cantanti e la scaletta

Ultimo appuntamento con Battiti Live 2019, il concerto dell’estate targato Radio Norba che Italia 1 ha mandato in differita in queste settimane in prima serata. L’ultima tappa di questo tour si svolge a Bari, il capoluogo pugliese. Un ultimo concerto ricco di grande musica, ospiti e cantanti tra i più in voga del momento. Ma chi sono gli artisti del concerto di Bari di Battiti Live, in onda stasera 7 agosto 2019 su Italia 1 dalle 21.20? Ecco tutte le anticipazioni dell’ultima puntata.

Tutto quello che c’è da sapere su Battiti Live 2019

Battiti Live 2019 Bari | Stasera 7 agosto l’ultima puntata | Anticipazioni

Chiusura con il botto per Battiti Live 2019, il concerto itinerante che dopo aver toccato nelle precedenti tappe alcune delle più belle città del Sud Italia, come Vieste e Gallipoli, chiude questa edizione a Bari. Tanti come sempre i cantanti di grande fama pronti a esibirsi sul palco, per regalarci alcuni dei tormentoni più in voga di questa estate.

Alla conduzione sono confermati Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, così come tornerà anche in quest’ultima puntata la web star Mariasole Pollio, di appena 15 anni, che avrà il ruolo di “inviata speciale”, ponendo agli artisti le domande che arrivano direttamente dal pubblico.

La scaletta del concerto di stasera 7 agosto

Tanti i cantanti e gli ospiti che si esibiscono nel concerto trasmesso stasera in prima serata da Italia 1. Secondo la scaletta ufficiale, infatti, gli appassionati di musica potranno ascoltare artisti come Alessandra Amoroso, Francesco Renga, gli Ofenbach, duo parigino rivelazione di questa estate.

I cantanti del concerto di Bari di stasera

E ancora i Måneskin, Fabrizio Moro, il rapper Achille Lauro, la trapper Elettra Lamborghini, i salentini Boomdabash, Max Pezzali, Francesco Gabbani, Elodie, Annalisa con Mr Rain. Per il pubblico più giovane spazio alla Dark Polo Gang e Joey.

Sul palco di Bari di Battiti Live 2019 anche l’americana Lp con il suo incredibile successo internazionale Lost on you. Non mancherà inoltre nella puntata in onda oggi 7 agosto su Italia 1 la “discoteca italiana” di Gabry Ponte, vale a dire un remix curato dal noto dj dei successi italiani di ogni tempo.

Insomma, anche stasera un mix di grande musica e generi diversi, per quello che è considerato il concerto più spettacolare dell’estate in tv. Appuntamento dunque stasera 7 agosto 2019 su Italia 1 dalle 21.20 con l’ultima puntata di Battiti Live.

Battiti Live stasera | Dove vedere il concerto in streaming

Oltre che in tv su Italia 1, il concerto di stasera, organizzato come sempre da Radio Norba, è disponibile anche in live streaming. Per poterlo seguire basta connettervi su Mediaset Play, la piattaforma di streaming del Biscione, completamente gratuita e disponibile anche come app per smartphone e tablet, oltre che sulle smart tv.

La registrazione è completamente gratuita. Con Mediaset Play, potrete vedere la diretta streaming di tutti i canali Mediaset, compreso Italia 1. Appuntamento dunque stasera dalle 21.20 su Italia 1 e sulla piattaforma Mediaset Play per seguire o rivedere in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand Battiti Live 2019.

Come vedere il concerto in streaming