Barbara Palombelli: Salvini al Papeete? La sinistra snob disprezza le persone normali

Non si placano i commenti alla partecipazione di Matteo Salvini agli happy hour in spiaggia al Papeete Beach di Milano Marittima: la giornalista Barbara Palombelli su Facebook ha pubblicato un post, gradito al ministro, in cui attacca la “sinistra snob”, colpevole di “disprezzo per il popolo delle persone normali”.

“Se qualcuno pensa di andare contro il governo demonizzando chi sta al mare in maglietta, in pareo o in mutande, credo che abbia sbagliato strada”, ha scritto la conduttrice di Forum in bacheca. “A meno che non sia la coda di quel disprezzo per il popolo delle persone normali che assaggiai nel 2000”.

Palombelli racconta: “Quando conducevo il venerdì il Grande Fratello su Stream… le migliaia di ragazzini in fila per un posto nella società mi avevano conquistato, sono loro il nostro futuro. Oggi e ieri. Vomitare snobismo contro le persone non va bene, se si fa politica (io per fortuna non la faccio, scrissi nel 2000 che la sinistra vera avrebbe cercato di tesserare quei ragazzi del Gf, non li avrebbe coperti di insulti per 20 anni… ti ricordi Fabrizio Rondolino?)”.

L’uscita della Palombelli è stata condivisa proprio dalla pagina Facebook ufficiale di Salvini, che ha rilanciato le parole della giornalista commentando: “Gli unici a non essersene accorti sono quelli del Pd, che preferiscono i dibattiti su Twitter e le discussioni in barca”. Ancora una frecciata dopo le critiche sullo stile del vicepremier e leader della Lega.

Salvini alla console al Papeete Beach di Milano Marittima

Salvini a inizio agosto si è fatto vedere al Papeete Beach di Milano Marittima (locale simbolo della riviera romagnola, gestito da un imprenditore eletto al Parlamento Ue con la Lega) a torso nudo, con le cuffie alle orecchie, un mojito in una mano e l’altra mano sui tasti della console. Il ministro dell’Interno si intratteneva per alcuni minuti con i deejay dello stabilimento balneare. Quando il dj ha presentato il leader della Lega alla folla ha fatto partire una canzone di Fedez e a un certo punto parte, in suo onore, l’Inno di Mameli, con le cubiste che ballavano in costume leopardato con la mano sul cuore. Le critiche si sono scatenate dopo la diffusione di diverse foto e video in rete.