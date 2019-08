🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 6 agosto 2019 | Dati Auditel | Share | Velvet Collection | Spirito Libero

Il palinsesto televisivo ha schierato ancora una volta sui canali principali delle due reti avversarie un testa a testa ad armi pari. Sia la Rai che Mediaset hanno puntato su due nuove fiction con la speranza di poter compiacere gli italiani come accade durante la stagione autunnale. Chi avrà vinto dunque la battaglia per gli ascolti?

Avranno portato a casa l’obiettivo o avranno nuovamente fallito? Intanto, i canali minori hanno raccolto le briciole proponendo ennesimi appuntamenti di serie televisive che ormai hanno la parola “flop” ormai ben visibile nei dati auditel.

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti tv di martedì 6 agosto 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti tv | 6 agosto 2019 | Martedì | Chi ha vinto la serata

Su Rai 1 è andato in onda la primissima puntata di Velvet Collection, la celebre fiction spagnola tornata sul canale ammiraglio di Viale Mazzini con la seconda stagione e che ha catturato l’attenzione di 1.425.000 italiani e conquistato uno share dell’8.8%.

Canale 5 ha rilanciato una nuova serie televisiva dritta dall’Austria: Spirito Libero ha conquistato 1.686.000 spettatori agli ascolti e uno share dell’11% portando a casa la vittoria.

Su Rai 2, invece, l’appuntamento ricorrente con Squadra Speciale Cobra 11 con la stagione 22 ha interessato 819.000 spettatori (5.3 per cento). Su Italia 1 Chicago Fire ha ottenuto 1.186.000 ascolti tv (6.8 per cento), mentre su Rai 3 il film Samba ha interessato 965.000 spettatori (5.8 per cento).

Su Rete 4, infine, l’appuntamento settimanale con Quelli della luna ha ottenuto 493.000 spettatori (3.1 per cento di share), mentre su La 7 In onda ha registrato 763.000 spettatori (4.7 per cento) e su Tv 8 il film Ip Man 2 ha raccolto 506.000 spettatori (3.1 per cento).

Chiude, sul Nove, Troppo forte con 471.000 spettatori e il 2.8 per cento di share.

Ascolti tv | Access prime time | Auditel ieri sera

Nella fascia Access prime time, su Rai 1 Techetechetè ha intrattenuto 3.025.000 spettatori con uno share del 16.9%, mentre vince su Canale 5 Paperissima Sprint che ha conquistato l’attenzione di 2.352.000 spettatori e uno share del 13.2 per cento.

Su Rai 3, invece, Vox Populi è stato visto da 705.000 persone (4.2 per cento) e Un posto al sole dopo ha portato a casa 1.356.000 spettatori (7.6 per cento), mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 891.000 spettatori (5.1 per cento).

Su La 7 In onda ha totalizzato 1.046.000 spettatori (5.8 per cento).

Su Tv 8 invece 4 Ristoranti è stato seguito da 546.000 persone (3.1 per cento), mentre sul Nove Cucine da incubo Italia si è fermato a 246.000 ascolti tv e uno share dell’1.4 per cento.