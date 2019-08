“Ho visto gli ufo, è stata un’esperienza forte”: la rivelazione di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha avvistato un ufo.

La presentatrice romana Alessia Marcuzzi rivela di aver avvistato un ufo. La showgirl in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi ha riferito dello strano avvistamento, avvenuto parecchio tempo fa, ma ancora nitido nella memoria della presentatrice Mediaset.

“Ero con la mia bisnonna al mare e vidi una specie di enorme disco volante luminoso attraverso il vetro della finestra”, ha detto Alessia Marcuzzi. Nell’intervista, la 46enne romana racconta alcuni episodi legati alla sua giovinezza e tra questi infila anche quello legato al quella notte in cui avvistò un “oggetto non identificato”.

“Sono entrata in contatto con forme di vita non terrestri. Ero sul litorale romano, d’estate, e ho visto gli Ufo. Un’esperienza forte. Nonostante un noto ufologo avesse poi riferito come tra Anzio e Nettuno, a metà degli Anni 70, fosse stato segnalato più di un avvistamento, la storia iniziò ad essere romanzata e nel tempo è diventata una gag. Ma mi creda, io gli Ufo penso di averli davvero visti”, spiega Alessia Marcuzzi al settimanale Oggi.

La showgirl romana in questi giorni si trova negli Stati Uniti: dopo la bella notizia della conduzione del programma cult di Canale 5 Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi è volata dall’altra parte del mondo per godersi un po’ di sano relax.

La prima tappa della showgirl negli States è stata a Los Angeles. Qui Marcuzzi ha incontrato un’amica: Elisabetta Canalis. Le due si sono divertite parecchio insieme, lasciando traccia della loro amicizia anche sui social, dove sia la showgirl romana che l’ex velina mora sarda hanno pubblicato diverse foto in cui compaiono insieme.

Insomma, è un periodo veramente positivo quello che sta attraversando la showgirl romana, che non manca di darlo a vedere sui social.

