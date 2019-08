Alessandro Borghi si è fidanzato: Irene è la sua nuova fiamma | FOTO

Alessandro Borghi e la nuova fidanzata

Abbiamo sperato che questo momento arrivasse il più tardi possibile e, invece, la vita ci mette di fronte alla dura realtà: Alessandro Borghi ha una nuova fidanzata. O, per lo meno, questi sono i rumors che, sempre più insistenti, si rincorrono sui social.

Pare che negli ultimi giorni l’attore romano sia stato avvistato insieme a una ragazza. Il suo nome è Irene Forti. I due, ovviamente, non hanno proferito parola rispetto alle voci che girano insistenti sul loro conto e hanno preferito trincerarsi nella loro privacy.

Dunque non sappiamo con certezza se Irene sia davvero la nuova fiamma di Alessandro Borghi, quel che è certo è che l’attore sembra aver dimenticato la sua ex, la (ormai ex) “fidanzata d’Italia” Roberta Pitrone.

Chi è Irene Forti, nuova fidanzata di Alessandro Borghi

Di Irene Forti sappiamo che è una modella e poco più. La ragazza, infatti, è completamente assente sui social. Irene ha trascorso gli ultimi giorni proprio con Alessandro Borghi, all’insegna del relax. L’attore, infatti, reduce da una stagione fortunatissima fatta di tanto lavoro e altrettanto successo, si gode il meritato riposo.

A diffondere la notizia del flirt con la modella è stato il settimanale di gossip Chi, che pubblica una foto in cui Alessandro Borghi e Irene Forti vengono immortalati mentre passeggiano insieme e mentre sono intenti a scambiarsi un bacio appassionato.

Alessandro Borghi e la nuova probabile fidanzata sono stati visti insieme scambiarsi effusioni nel corso di una serata tra amici, ma a rafforzare la voce della relazione c’è un dettaglio: la donna è stata vista uscire dal portone del palazzo in cui abita proprio il 32enne romano la mattina dopo.

La relazione con Roberta Pitrone è finita lo scorso aprile. Da allora i due non sono stati più avvistati insieme e, se prima i loro account Instagram erano pieni zeppi di scatti che li ritraevano insieme e felici, dalla primavera non c’è stata più nessuna traccia. La loro è stata una storia lunga e intensa, ma pare proprio che Alessandro ora sia pronto a voltare pagina.