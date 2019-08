William e Kate, Harry e Meghan: chi sono i più ricchi del reame

William e Kate, Harry e Meghan sono rivali in tutto e, probabilmente, anche rispetto al contro in banca le due coppie si trovano l’una contro l’altra. Come è noto, la Royal Family non è solita diffondere informazioni relative al patrimonio dei propri membri.

Qualche curiosone, però, è riuscito a carpire alcune informazioni succulente rispetto alle posizioni finanziarie di qualche appartenente alla famiglia reale britannica. Il soggetto interessato è l’ultimo arrivato in casa Windsor: Meghan Markle.

La duchessa di Sussex, secondo i rumors, prima di sposare il principe Harry, sarebbe riuscita a raggranellare un patrimonio piuttosto consistente. Pare, infatti, che sul conto in banca di Meghan Markle ci siano circa cinque milioni di euro. Un bel gruzzoletto!

Ovviamente, al contrario del marito, Meghan è riuscita a mettere da parte quel patrimonio grazie al suo lavoro di attrice. Come è ormai noto, infatti, a rendere famosa Meghan Markle è stata la celebre serie tv Suit. E proprio quel set ha segnato la fortuna finanziaria per la duchessa di Sussex.

Dal 18 maggio del 2018, il patrimonio di Meghan e quello di Harry si sono uniti e la loro fortuna ora sfiora i 30 milioni di dollari. Decisamente non male.

Ma anche i cognati se la passano decisamente bene. Anzi, meglio, visto che in due sfiorano i 40 milioni. Lei, la duchessa di Cambridge, prima di diventare una reale, aveva da parte un patrimonio di quasi dieci milioni di dollari. Questo perché Kate Middleton proviene da una famiglia aristocratica del Regno Unito. Facendo una semplice operazione matematica, dunque, pare proprio che il principe William, dal canto suo, ha averi per quasi 30 milioni di dollari.

E non badano a spese, infatti, i reali britannici. Come sappiamo, il costo delle loro ultime vacanze ha fatto discutere non poco. Basti pensare che il principe William e Kate Middleton sono appena tornati da due settimane ai Caraibi. I reali hanno speso a settimana ben 27mila sterline, che per 15 giorni fa 54mila sterline, pari a 58.942 euro.