Velvet Collection 2019: trama, cast, anticipazioni e streaming della seconda stagione della fiction di Rai 1

Da martedì 6 agosto 2019 torna su Rai 1 Velvet collection, la popolare fiction spagnola giunta alla seconda stagione. Torna dunque una delle serie più amate dal pubblico, ad appena un anno di distanza dalla messa in onda del primo capitolo. Nel cast ritroviamo tutti gli attori più celebri, come Marta Hazas, Imanol Arias, Asier Etxeandía, Adrián Lastra e Marta Tomé. Ecco allora tutte le anticipazioni, la trama e il cast di Velvet Collection 2.

Velvet Collection è una fiction iberica di grande successo, spin-off di Velvet. Da martedì 6 agosto 2019 prende il via la stagione 2 con dieci episodi inediti, trasmessi in prima serata su Rai 1 a partire dalle 21.25. In ogni puntata vengono trasmessi due episodi: tutti i fan della serie dunque potranno seguire Velvet Collection 2 per cinque settimane.

Per chi non l’avesse mai seguita, la serie è ambientata nella Barcellona degli anni Sessanta, all’interno di una prestigiosa casa di moda. Come detto, si tratta di uno spin-off di Velvet: questa fiction infatti si svolge cinque anni dopo il romantico lieto fine della serie principale.

La trama completa della seconda stagione di Velvet Collection

In questo sequel Ana Ribera, la protagonista di Velvet, torna in Spagna dopo aver trascorso cinque anni a New York con il marito e il figlio, per un nuovo progetto di ampliamento delle gallerie, con la nuova filiale di Paseo de Gracia a Barcellona.

Ma di cosa parla Velvet Collection 2019? Ecco la trama e le anticipazioni complete.

Velvet Collection 2019, la trama della seconda stagione

A un anno dalla messa in onda della prima stagione, torna da martedì 6 agosto su Rai 1 Velvet Collection con i nuovi episodi. Per tutti i fan la domanda principale è: dove eravamo rimasti? Clara, la protagonista della fiction, era divisa tra la forte attrazione per Sergio e il legame che ancora la tiene unita a Mateo, che aveva deciso di tornare in città per lei.

Intanto per Clara la carriera procede a gonfie vele, anche se deve fare i conti con la rivalità sempre più accesa con Elena. Ma veniamo alla trama di questa seconda stagione.

La nuova filiale di Paseo de Gracia è ormai diventato un punto di riferimento per la moda di Barcellona. Su commissione della compagnia sartoriale, infatti, sono chiamati a realizzare l’abito per l’incoronazione di Farah Diba, regina dell’Iran.

Un progetto molto ambizioso che entusiasma tutto il gruppo. Devono però fare i conti con Omar Ahmadí, l’ambasciatore iraniano, personaggio oscuro e malvagio, disposto a tutto pur di realizzare i propri obiettivi. L’omo infatti farà di tutto per mettere il bastone fra le ruote tra Clara e gli altri.

L’obiettivo di Omar, interpretato da Andres Velencoso, è quello di fermare la sfilata di moda. I nuovi progetti di Velvet Collection possono rappresentare una svolta in positivo o in negativo per l’intero gruppo: sarà il trionfo o la rovina dell’azienda?

Il cast completo di Velvet Collection 2

Intanto Mateo cerca di far tornare Clara in azienda e controlla l’operato dell’ambasciatore iraniano, mentre Sergio è coinvolto nella corruzione di Omar.

Velvet Collection 2019, il cast della seconda stagione

Tornano nel cast di Velvet Collection 2 tutti gli attori amati dal pubblico che ha seguito la prima stagione: Marta Hazas nel ruolo di Clara, Martín Asier Etxeandía nei panni di Raúl, Adrián Lastra nel ruolo di Pedro Infantes, Diego Martín Gabriel che interpreta Enrique.

E ancora Fernando Guallar nel ruolo di Sergio, Llorenç González nei panni di Jonás e infine Megan Montaner che interpreta Elena Pons. Ci sono poi delle new entry, tra cui Daniel Muriel, che veste i panni di un uomo di fiducia di Eduard Godò, Antonio Godino, che conosce tutti i segreti del suo capo e gode di tantissima fiducia da parte di Godò.

Tra i personaggi secondari della fiction, Marta Torné (Paloma), Andrea Duro (Marie), Ignacio Montes (Manuelito), Paula Usero (Inès) e Lucía Díez (Lourdes).

Dove vedere Velvet Collection in streaming

Velvet Collection 2019, come vedere in streaming la fiction

Velvet Collection 2019 è trasmesso in prima serata su Rai 1 per cinque settimane in prima serata a partire da martedì 6 agosto alle 21.25. Rai 1 è visibile in diretta al tasto 1 del digitale terrestre, anche in HD al canale 101. Su Sky, invece, al canale 101 del proprio decoder.

Inoltre tutti gli appassionati possono seguire la serie anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Vi siete persi l’evento? Niente panico. Sempre su RaiPlay.it sarà possibile recuperare tutti gli episodi in qualsiasi momento.

Come vedere Rai 1 in streaming