Velvet Collection 2019 è la fortunata serie tv spagnola che Rai 1 ha deciso di mandare in prima serata a partire da martedì 6 agosto con i nuovi episodi della seconda stagione: dieci in tutto, per cinque settimane che faranno felici tutti i fan della fiction. Tornano infatti tutti i personaggi più importanti del cast, con delle new entry, oltre a una trama come sempre avvincente e ricca di colpi di scena.

Ma di cosa parla Velvet Collection 2? La serie è ambientata nuovamente a Barcellona, in una importante casa di moda degli anni Sessanta. La prima stagione si era conclusa con Clara alle prese con una forte attrazione per Sergio, ma al tempo steso legata anche a Mateo, tornata per lei nella città spagnola.

Ana intanto, dopo cinque anni a New York, è tornata a Barcellona. Per il gruppo di Velvet Collection 2019 si apre una nuova entusiasmante sfida: una nuova filiale, la Paseo de Gracia, che in poco tempo riuscirà a imporsi a livello internazionale nel settore della moda.

Ma qual è la trama completa di Velvet Collection 2019, la seconda stagione in onda su Rai 1 da martedì 6 agosto? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Velvet Collection 2019, la trama completa della seconda stagione

SI tratta dello spin-off della fortunata serie Velvet, giunta alla seconda stagione. Per la Paseo de Gracia si pone davanti una nuova interessante sfida: realizzare un abito per l’incoronazione della Regina dell’Iran, Farah Diba, a testimonianza di quanto la casa sia diventato un punto di riferimento per la moda di Barcellona e non solo.

La compagnia, entusiasta per il progetto, deve però fare i conti con l’arrivo dell’ambasciatore Omar Ahmadì, un uomo senza scrupoli, disposto a tutto pur di realizzare i propri obiettivi. Il lavoro da realizzare per la regina si dimostra molto ambizioso e importante, tanto da poter determinare il futuro dell’azienda.

Omar dal canto suo farà di tutto per far fallire il progetto. Intanto Mateo cerca di far tornare Clara in azienda e controlla l’operato dell’ambasciatore iraniano, mentre Sergio è coinvolto nella corruzione di Omar.

Spazio poi nel corso dei dieci episodi di Velvet Collection 2019 anche per le vicissitudini sentimentali dei personaggi. Mateo cerca in ogni modo di riallacciare i rapporti con Clara, la protagonista della fiction interpretata da Marta Hazas.

Sergio, invece, finisce per essere coinvolto nei piani dell’ambasciatore, insieme al suo braccio destro Antonio Godino, uno delle new entry di questa seconda stagione. Infine Raul è ancora in ospedale, e le sue condizioni non sembrano migliorare.

Appuntamento dunque con la nuova stagione di Velvet Collection ogni martedì in prima serata a partire dal 6 agosto 2019 per cinque settimane, con due nuovi episodi in ogni puntata.