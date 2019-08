Velvet Collection 2019 streaming live e diretta tv: dove vedere la seconda stagione della fiction di Rai 1

Torna da martedì 6 agosto 2019 in prima visione su Rai 1 Velvet Collection, il fortunato spin-off di Velvet, giunto alla seconda stagione. A poco più di un anno dalla messa in onda della prima serie, la rete ammiraglia della Rai trasmette in queste calde sere estive i dieci nuovi episodi della stagione 2.

Come sempre, la fiction è ambientata nella Barcellona degli anni Sessanta, all’interno di un’importante casa di moda. Ecco la trama di Velvet Collection 2019. Per la galleria di Paseo de Gracia arriva un’importante commissione, con l’obiettivo di imporsi sempre più a livello internazionale.

La casa di moda spagnola riceve l’incarico realizzare un abito per l’incoronazione della Regina dell’Iran, Farah Diba. Il gruppo, entusiasta del progetto, deve però fare i conti con l’arrivo dell’ambasciatore iraniano Omar Ahmadì, personaggio oscuro e malvagio, disposto a tutto per raggiungere i propri obiettivi.

Tutto quello che c’è da sapere su Velvet Collection 2019

Sarà lui infatti a fare di tutto per far fallire il progetto e la sfilata, provando a mandare a rotoli l’azienda e i suoi progetti di espansione. Intanto nei dieci episodi di Velvet Collection 2, in onda in prima serata dalle 21.25 su Rai 1 ogni martedì, continuano le avventure sentimentali dei protagonisti.

Mateo cerca in ogni modo di riallacciare i rapporti con Clara, la protagonista della fiction interpretata da Marta Hazas. Sergio, invece, finisce per essere coinvolto nei piani dell’ambasciatore, insieme al suo braccio destro Antonio Godino, uno delle new entry di questa seconda stagione. Infine Raul è ancora in ospedale, e le sue condizioni non sembrano migliorare.

La trama completa della seconda stagione di Velvet Collection

Ma dove vedere Velvet Collection 2019 in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

Velvet Collection 2019, come vedere in diretta tv e in streaming la seconda stagione

Da martedì 6 agosto 2019 va in onda su Rai 1 in prima serata dalle 21.25 la seconda stagione di Velvet Collection, fortunata serie iberica che ha registrato ottimi ascolti anche in Italia. In tutto si tratta di dieci nuovi episodi, due per ogni puntata.

Per sintonizzarvi su Rai 1, vi basta andare al tasto 1 (o 501 per vederlo in HD) del vostro telecomando. Se siete abbonati a Sky, inoltre, potete trovare Rai 1 anche al canale 101 del vostro decoder.

Non sarete in casa al momento della messa in onda di Velvet Collection 2019? Il vostro televisore si è guastato oppure sarà occupato da qualche familiare che vuole vedere altro? Niente paura, potete comunque vederei nuovi episodi della serie tv spagnola in streaming.

Il cast completo di Velvet Collection 2

Come? Facile, andando su RaiPlay. La piattaforma streaming ufficiale di viale Mazzini è disponibile sia sul sito ufficiale che sotto forma di app per il vostro smartphone (sia Android che iOS). Su RaiPlay sarà possibile vedere, completamente gratis, Velvet Collection 2. Sia in streaming in contemporanea con la diretta tv, sia on demand, per poter vedere in qualsiasi momento le puntate della fiction.