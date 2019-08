Velvet Collection 2019, il cast della seconda stagione della fiction trasmessa da Rai 1: gli attori e i personaggi

Torna in prima serata su Rai 1 da martedì 6 agosto 2019 la serie Velvet Collection, giunta alla seconda stagione. La fiction spagnola, dopo il grande successo dello scorso anno, va in onda in prima serata con dieci nuovi episodi, per cinque settimane che faranno felici tutti i fan. Con una trama avvincente e un cast di attori molto amati dal pubblico, anche Velvet Collection 2019 prevede di regalare ottimi ascolti a Rai 1 in queste sere d’estate.

Ma dove eravamo rimasti? La serie tv riparte dalle avventure del gruppo di Velvet, guidati da Clara, che con la nuova filiale Paseo de Gracia sta diventando sempre più importante e di prestigio nell’ambito della moda di Barcellona e non solo.

Alla popolare casa di moda viene affidato un nuovo importante compito: realizzare un abito per l’incoronazione della Regina dell’Iran, Farah Diba. Le cose però verranno rese più complicate dall’arrivo dell’ambasciatore Omar Ahmadì, un uomo senza scrupoli, disposto a tutto pur di realizzare i propri obiettivi.

Tutto quello che c’è da sapere su Velvet Collection 2019

Nel corso dei dieci episodi di Velvet Collection 2019 verranno inoltre approfonditi tutti gli aspetti sentimentali e psicologici dei personaggi che fanno parte del cast della serie. Mateo è sempre preso da Clara e lavora affinché possa tornare in azienda, mentre Sergio finisce per essere coinvolto nei piani del cattivo ambasciatore insieme al suo braccio destro Antonio Godino.

Ma qual è il cast completo e i personaggi di Velvet Collection 2? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La trama completa della seconda stagione di Velvet Collection

Velvet Collection 2019, il cast completo della seconda stagione

I fan della serie tv spagnola possono restare tranquilli: tutti i personaggi più amati fanno ancora parte del cast, con delle interessanti novità. Troviamo quindi Marta Hazas nel ruolo di Clara, Martín Asier Etxeandía nei panni di Raúl, Adrián Lastra nel ruolo di Pedro Infantes, Diego Martín Gabriel che interpreta Enrique.

E ancora Fernando Guallar nel ruolo di Sergio, Llorenç González nei panni di Jonás e infine Megan Montaner che interpreta Elena Pons. Ci sono poi delle new entry, tra cui Daniel Muriel, che veste i panni di un uomo di fiducia di Eduard Godò, Antonio Godino, che conosce tutti i segreti del suo capo e gode di tantissima fiducia da parte di Godò.

Tra i personaggi secondari della fiction, Marta Torné (Paloma), Andrea Duro (Marie), Ignacio Montes (Manuelito), Paula Usero (Inès) e Lucía Díez (Lourdes).

Appuntamento dunque ogni martedì dal 6 agosto 2019 per cinque settimane con i nuovi episodi di Velvet Collection su Rai 1 dalle 21.25.

Dove vedere Velvet Collection in streaming