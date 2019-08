Velvet Collection 2019, le anticipazioni della prima puntata in onda il 6 agosto su Rai 1 | Episodi | Trama

Inizia stasera martedì 6 agosto 2019 la seconda stagione di Velvet Collection, la popolare serie tv spagnola che riparte con dieci nuovi episodi. Appuntamento per tutti i fan stasera in prima serata su Rai 1 dalle 21.25. Ma quali sono le anticipazioni e la trama degli episodi di oggi?

Velvet Collection 2019 è lo spin-off di Velvet: anche questa nuova stagione del sequel è ambientata nella Barcellona degli anni Sessanta. Ritroviamo nel cast tutti i personaggi e gli attori più amati, impegnati in nuove avventure e sfide professionali e amorose.

A guidare tutta la compagnia è come sempre Clara, interpretata da Marta Hazas, che è divisa sentimentalmente tra il legame con Mateo e la forte attrazione per Sergio. Questa sera 6 agosto va in onda la prima puntata di Velvet Collection 2. Ecco allora tutte le anticipazioni.

Il primo episodio in onda su Rai 1 stasera 6 agosto ha il titolo di Una richiesta particolare. Il console iraniano Omar Ahmadì, uomo malvagio e misterioso, convoca Clara e tutta la squadra di Velvet, chiedendo di organizzare una sfilata a porte chiuse per un’importante personalità del suo Paese, che per l’occasione vestirà l’abito da loro realizzato.

Un’occasione d’oro per la nuova filiale di Paseo de Gracia per affermarsi sempre più nell’alta moda di Barcellona e a livello internazionale. Tutto il gruppo è infatti molto motivato ed entusiasta, e Clara vuole sfruttare l’opportunità per ottenere un salto nella propria carriera.

I membri della casa di moda dovranno però guardarsi bene da Omar, che farà di tutto per far fallire il loro progetto. Nel frattempo la protagonista di Velvet Collection 2019, interpretata da Marta Hazas, dovrà cercare di risolvere anche alcune questioni personali.

Da un lato infatti c’è il ritorno di suo marito Mateo, tornato da Londra per capire se ci siano ancora margini per far ripartire la relazione o meno, mentre l’attrazione per Sergio si fa sempre più evidente. Intanto Raul è ancora in ospedale e non dà segni di miglioramento.

Appuntamento dunque stasera 6 agosto 2019 su Rai 1 dalle 21.25 con il primo episodio di Velvet Collection 2.

