Un aereo della British Airways, proveniente da Londra, con 19 persone a bordo è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Valencia. 19 passeggeri sono rimasti feriti a causa del fumo a bordo, provocato dall’incendio di uno dei motori. Tre dei feriti sono stati trasferiti in ospedale a causa delle intossicazioni da fumo, altri invece hanno ricevuto assistenza direttamente in aeroporto, come hanno riferito all’Efe fonti del governo valenciano.

Il Centro di emergenza della città spagnola aveva ricevuto un Sos lunedì pomeriggio a causa delle fiamme sviluppatesi in uno dei motori dell’aeromobile al momento dell’atterraggio, anche se all’arrivo dei vigili del fuoco le fiamme si erano già spente, ma c’era ancora molto fumo.

Quindi sono stati aperti gli sportelli di sicurezza dell’aereo, che copriva la rotta Londra-Valencia. Il traffico aereo è stato deviato per circa 25 minuti e successivamente ripristinato.

#BritishAirways #Valencia #EmergencyLanding Still waiting to hear what actually happened on our British Airways flight from LHR to Valencia in which our cabin filled with smoke in the last 10 minutes of flight, had to disembark via emergency chutes. No comms 60 mins and counting! pic.twitter.com/UywuesxHeC

— Gayle Fitzpatrick (@gaylem1978) August 5, 2019