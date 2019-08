Ultimi sondaggi, il dato che fa preoccupare la Lega: gli italiani non vedono miglioramenti economici dall’anno scorso a oggi

Gli ultimi sondaggi di Tecné per Dire, presentano un quadro piuttosto preoccupante per i partiti di governo: gli italiani non percepiscono miglioramenti economici rispetto all’anno scorso. Lega e M5s si fermano alla prova dei fatti. Tanta propaganda e poca sostanza?

Solo il 10 per cento degli intervistati pensa che la situazione sia migliorata, mentre il 46 per cento la vede invariata, e un 44 per cento pensa che ci sia stato un peggioramento. Il sondaggi indaga anche la percezione che gli italiani hanno della propria situazione personale, una netta maggioranza, il 75 per cento, non vede cambiamenti. Solo il 3,9 per cento pensa di aver migliorato la propria situazione, mentre oltre il 20 per cento vede addirittura un peggioramento.

Il sondaggi infine indaga il piano dei risparmi. Il 30 per cento dichiara di essere riuscito a mettere da parte dei risparmi, mentre il 12,9 per cento degli intervistati ha contratto debiti.

Alcune grafiche di Tecné mostrano in un colpo d’occhio i risultati degli ultimi sondaggi politici:

