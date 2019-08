Stasera in tv 6 agosto 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 6 agosto 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 6 agosto 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 6 agosto 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Techetechetè (Il meglio della Tv)

21:25 – Velvet Collection – Una richiesta particolare

Questa sera in prima serata su Rai 1 è in programma in prima tv la seconda stagione della serie Velvet Collection, con Marta Hazas, Imanol Arias, Asier Etxeandía, Adrián Lastra, Marta Tomé, Andrés Velencoso, Megan Montaner, Fernando Guallar.

Le anticipazioni della prima puntata di stasera

Trama: L’episodio di stasera si intitola Una richiesta particolare. Il console iraniano Omar Ahmadì, uomo misterioso e dalle oscure intenzioni, convoca Clara e i suoi collaboratori chiedendo di organizzare una sfilata a porte chiuse per un’alta personalità del suo paese, intenzionata a commissionare alla Galleria, l’abito che dovrà indossare per una importantissima cerimonia. Mateo rientra da Londra per capire se la relazione con Clara sia davvero finita e firmare quindi le carte per l’annullamento del matrimonio. Raul, ricoverato in ospedale ormai da un mese e mezzo, non dà segni di miglioramento. Il medico propone di sottoporlo a un intervento…



Il cast completo di Velvet Collection 2019

Ecco il trailer:

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2

21:00 – TG2 Post

21:20 – Squadra Speciale Cobra 11 – Gita di classe

Su Rai 2 arriva un nuovo episodio della serie Squadra Speciale Cobra 11, intitolato “Gita di classe”.

Trama: Ronny dev’essere rimandato in Cile, ma Semir e Paul riescono a convincere il giudice a farlo rimanere, garantendo per l ui fino a che non avrà trovato un domicilio fisso ed un lavoro…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Samba

Questa sera su Rai 3 è in programma il film Samba, commedia francese del 2014 con Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim.

Trama: Samba Cissè è senegalese e costretto da dieci anni in un centro di accoglienza alle porte di Parigi. In attesa di un permesso di soggiorno e incalzato dalla paura di essere espulso dalla Francia, Samba si rivolge a un’associazione che si occupa di questioni giuridiche legate all’immigrazione. L’associazione prende a cuore il suo caso nella persona di Alice, una giovane donna borghese in congedo lavorativo. Affetta da sindrome da stress, Alice sembra trovare in Samba un rifugio e una ragione per uscire dall’impasse. Allo stesso modo Samba e’ convinto che Alice sia la chiave per regolarizzare la sua posizione sociale. Tra espedienti, mestieri, sotterfugi, baci rubati, fughe ai controlli e costante reinvenzione della sua identità, Samba troverà il suo posto nel mondo e nel cuore di Alice.

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21.25 – Quelli della Luna

Su Rete 4 stasera torna Quelli della Luna, il nuovo programma che racconta la storia dei grandi nomi della storia dello sport condotto da Giampiero Mughini, arrivato al suo quarto appuntamento.

STASERA IN TV 6 AGOSTO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – Spirito libero

Su Canale 5 stasera arriva la prima puntata di Spirito libero, serie tv austriaca campione d’ascolti in patria e in Germania.

Trama: Alexandra è una giovane operaia orfana e priva di mezzi. Un giorno un notaio le comunica che suo padre naturale, deceduto da poco e mai conosciuto, le ha lasciato una ricca eredità.

Le anticipazioni della puntata di stasera di Spirito Libero

Dove vedere Spirito Libero in tv e in streaming

Ecco il trailer:

GUIDA TV 6 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21.20 – Chicago Fire – Stagione 6 Episodio 11

Su Italia 1 questa sera torna con una nuova puntata Chicago Fire, serie tv giunta ormai alla sua sesta stagione. L’episodio di oggi si intitola “La legge della giungla”.

Trama: La squadra 51 interviene in un incidente stradale di un furgone che trasporta un detenuto. Casey deve decidere se estrarre l’autista subito con una manovra un po’ violenta, che potrebbe peggiorare le sue condizioni, o farlo tagliando il telaio e perdendo più tempo.

PROGRAMMI TV 6 AGOSTO 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La7

20:35 – In onda

Questa sera in prima serata su La 7 è in programmazione lo speciale di In onda, il nuovo programma di approfondimento sull’attualità politica ed economica del paese condotto da David Parenzo e Luca Telese.

PROGRAMMI TV 6 AGOSTO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate –

21:30 – Ip Man 2

Stasera su Tv 8 va in onda il film Ip Man 2, con Donnie Yen, Simon Yam, Lynn Hung.

Trama: Sfuggito alla colonizzazione giapponese Ip Man si stabilisce con la sua famiglia nella Hong Kong governata dagli Inglesi. Ip cerca di aprire una scuola di arti marziali ma un boss locale gli nega il permesso.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:20 – Predestination

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Compromessi sposi

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Compromessi sposi, commedia del 2019 con Vincenzo Salemme, Diego Abatantuono, Valeria Bilello, Rosita Celentano.

Trama: Diego e Gaetano, uno imprenditore del Nord e l’altro sindaco del Sud, si ritrovano inaspettatamente a essere futuri consuoceri. Provano immediatamente odio reciproco, ma scoprono presto di essere uniti in un unico intento: impedire a ogni costo il matrimonio dei figli. Ilenia è una giovane fashion blogger di Gaeta, Riccardo un ragazzo milanese che aspira a fare il cantautore. I due apparentemente sembrerebbero avere poco in comune, ma tutto cambia quando scocca la scintilla dell’amore che fa scomparire ogni differenza.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 6 AGOSTO 2019: SKY UNO

19:25 – Marc Ribas 4 ristoranti Spagna –

20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – Un sogno in affitto Su Sky Uno questa sera arriva in prima tv un nuovo episodio di Un sogno in affitto, con Paola Marella che accompagnata da un ospite entra in tre case di lusso. Oltre a scoprire il territorio, a fine puntata verrà svelata la casa preferita dai protagonisti.