Spirito libero trama, tutto quello che c’è da sapere sulla storia della serie tv

Canale 5 fa spazio a una nuova serie televisiva intitolata Spirito libero, vediamo insieme qual è la trama.

Di produzione austriaca – e intitolata in lingua originale Trakehnerblut – Spirito libero è stata ideata da Ewa Karlström, Bernd Schiller e Andreas Ulmke-Smeaton ed è diretta da Andreas Herzog e Christopher Schier.

Vediamo insieme qual è la storia che ha animato otto episodi della serie televisiva.

Tutto quello che c’è da sapere su Spirito libero

Spirito libero trama | Di cosa parla la serie tv?

Alexandra ha 23 anni e lavora a Vienna in una grande panetteria. L’equilibrio della sua vita viene stravolto quando viene informata dell’eredità a sua disposizione, ricevuta dal defunto e illegittimo padre. Alexandra è cresciuta con i genitori adottivi credendo di essere orfana e, non solo si è dovuta ricredere, ma in eredità il padre biologico le ha lasciato un cavallo di razza, Trakehner.

La ragazza lascia l’impiego in panetteria per raggiungere la grande tenuta del padre e scopre di avere dei fratellastri e una matrigna, a loro volta ignari della sua esistenza.

Ai fratellastri Maximilian, Leandro e Silvia Hochstetten si affianca la matrigna Marie Hochstetten, che aveva altre intenzioni per l’eredità del marito defunto.

Il cast al completo di Spirito Libero, dagli attori ai rispettivi personaggi

Alexandra avverte una forte nostalgia della sua famiglia, ma deve imparare a difendersi dall’ostilità di quella appena ritrovata, in particolare deve imparare a difendersi dall’ostilità di Maximilian e della sua amante Maggie Loss.

Ma tutte le famiglie hanno dei segreti e quello della famiglia adottiva di Alexandra sta venendo rapidamente a galla. Per fortuna, ad aiutare Alexandra nella sua permanenza alla tenuta ci saranno lo stallone December, Paula Novack e l’insegnante di equitazione Raphael Horvath.

Spirito libero va in onda su Canale 5 da martedì 6 agosto 2019 in prima serata, pronto ad animare il palinsesto estivo Mediaset.

Dove vedere in tv e streaming la serie Spirito libero