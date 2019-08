Spirito libero streaming, dove vedere in tv e diretta la nuova serie tv

Spirito libero è una nuova serie televisiva in onda su Canale 5, ma dove vederla in streaming? E in diretta? Prima di dilungarci nei particolari, è bene precisare di cosa parla la trama. Alexandra vive a Vienna e lavora in una grande panetteria. La sua vita, piuttosto ordinaria, viene stravolta da una notizia: il suo padre biologico, di cui non era a conoscenza, è venuto a mancare e le ha lasciato in eredità un cavallo di razza nella sua tenuta.

Ma le sorprese non sono finite qui. Lontana dalla sua famiglia adottiva e dalla sua vita di sempre, Alexandra scopre che suo padre, quello biologico, aveva una famiglia a cui dare conto, una famiglia tenuta all’oscuro esattamente come lei e che proveranno dell’astio al suo arrivo. Tra fratellastri e matrigne, Alexandra dovrà trovare il suo posto in quella vita che non sembra calzarle affatto.

Tutto quello che c’è da sapere su Spirito libero

Ma dove vedere Spirito libero? Ecco tutte le dritte per non perdervi la nuova serie televisiva su Mediaset.

Spirito libero streaming | Dove vedere in tv la serie

Questa è un’estate di serie televisive. Dopo Manifest e Riviera, Canale 5 fa posto a un’altra prima televisiva. Questa volta il canale ammiraglio di Mediaset fa posto a una perla austriaca, una serie televisiva che potrete vedere da martedì 6 agosto 2019 in prima serata.

Dove? Canale 5 è disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, così come al tasto 505 per la versione HD e al tasto 105 per la pay-tv di Sky.

Spirito libero streaming | Dove vedere in diretta

Chi invece vuole seguire la serie tv in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay, la piattaforma streaming che consente all’utente – previa registrazione – di seguire in diretta streaming tutto ciò che va in onda sui canali televisivi. Ma c’è di più. Chi questa sera non può seguire la messa in onda, potrà recuperare gli episodi di Spirito libero anche in un secondo momento.

