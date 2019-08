Spirito libero cast, tutti i personaggi e gli attori nella serie tv di Canale 5

Spirito libero è la nuova serie televisiva che va in onda su Canale 5 a partire dal 6 agosto 2019, ma qual è il cast? Quali sono gli attori che animano la storia e i rispettivi personaggi?

La serie nasce da un’idea di Ewa Karlström, Bernd Schiller e Andreas Ulmke-Smeaton ed è una produzione austriaca che ha visto alla regia Andreas Herzog e Christopher Schier.

Composta da 8 episodi, Spirito libero racconta di Alexandra, una giovane ragazza di Vienna la cui vita da semplice panettiera viene stravolta da un’improvvisa eredità. Il suo padre biologico ha voluto lasciarle un cavallo di razza e la ragazza verrà a conoscenza della sua larga famiglia e dei suoi profondi segreti.

La trama di Spirito Libero

Ma chi interpreta Alexandra? E chi sono gli altri personaggi della serie?

Spirito libero cast | Attori e personaggi

Nel cast della nuova serie televisiva di Canale 5 vediamo come protagonista Julia Franz Richter che interpreta la giovane Alexandra Winkler. In Italia i nomi del cast di Spirito libero potrebbero destare la completa indifferenza, ma in terra natia sono conosciuti per aver recitato in diversi prodotti dell’intrattenimento. La Richter sarà impegnata anche in una nuova serie televisiva intitolata “Gli omicidi del lago” che sarà pronta per il 2020.

Al suo fianco nella serie di Canale 5 vedremo Christoph Luser che interpreterà il fratellastro di Alexandra, Maximilian Hochstetten. Laurence Rupp e Patricia Aulitzky invece saranno rispettivamente Leander e Silvia Hochstetten, gli altri due fratellastri. A orchestrare la famiglia con ormai il padre defunto è Marie Hochstetten, matrigna della protagonista, interpretata da Michou Friesz.

Tutto quello che c’è da sapere su Spirito libero

E ancora nel cast vediamo Aaron Karl che interpreta l’insegnate d’equitazione Raphael Horvath, Jeanette Hain che interpreta la fidanzata di Maximilian Margarethe “Maggie” Loss e Mariam Hage che interpreta Paula Novak.

Nel cast di Spirito libero vediamo anche Oliver Karbus nelle vesti di Hans Svoboda, Andreas Kiendl che interpreta Stephan Holzleitner e Stipe Erceg nelle vesti di László Turin.

Spirito libero vi aspetta su Canale 5 dal 6 agosto 2019.

Dove vedere in tv e streaming la serie Spirito libero