Spirito libero Canale 5, tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv: trama, cast, streaming

Spirito Libero è una nuova serie televisiva in arrivo su Canale 5 a partire da martedì 6 agosto 2019. Il palinsesto Mediaset ha voluto proporre al suo pubblico diverse nuove fiction internazionali. Dopo Riviera e Manifest, è la volta di una serie austriaca (il cui titolo originale è Trakehnerblut) creata da Ewa Karlström, Bernd Schiller e Andreas Ulmke-Smeaton.

Spirito libero è una serie tv prodotta dalla società di produzione tedesca SamFilm: in Austria è stata trasmessa sul canale ServusTv dal 2 novembre al 14 dicembre 2017, dopodiché è arrivata nel 2018 in Germania con il titolo Gestüt Hochstetten e una versione modificata; la durata, infatti, era di quattro episodi da 90 minuti ciascuno.

In Italia, la trasposizione invece sarà fedele all’originale e sarà composta da otto episodi.

Le riprese della serie sono avvenute a maggio 2017 tra Vienna, Altlengbach (distretto di Manzing) e Lanzendorf (Bassa Austria). Inoltre, la serie ha ottenuto due nomination nel 2018 al Premio Romyverleihung.

Spirito libero | Trama

La serie racconta di Alexandra Winkler, una ragazza di 23 anni che vive da sola a Vienna e lavora in una grande panetteria. La sua vita cambia quando, un giorno, le viene comunicato di essere l’unica erede del cavallo di razza Trakehner, un tempo del suo padre illegittimo Karl Hochstetten.

Alexandra è cresciuta con i suoi genitori adottivi e non ha mai avuto rapporti con il padre biologico, per molto tempo ha creduto infatti di essere orfana e invece adesso spunta fuori una famiglia con tanti fratellastri – Maximilian, Leandro e Silvia Hochstetten – e persino una matrigna, Marie Hochstetten. Nessuno di questi era informato della sua esistenza e le difficoltà non saranno poche, per entrambe le parti coinvolte.

Spirito libero | Cast

Ma chi fa parte del cast? La serie televisiva propone sul piccolo schermo diversi attori che il pubblico italiano probabilmente non conoscerà.

Julia Franz Richter: Alexandra Winkler

Christoph Luser: Maximilian Hochstetten

Laurence Rupp: Leander Hochstetten

Patricia Aulitzky: Silvia Hochstetten

Michou Friesz: Marie Hochstetten

Aaron Karl: Raphael Horvath

Jeanette Hain: Margarethe “Maggie” Loss

Mariam Hage: Paula Novak

Oliver Karbus: Hans Svoboda

Andreas Kiendl: Stephan Holzleitner

Stipe Erceg: László Turin

Spirito libero | Streaming

Ma dove vedere la nuova serie? In tv o in streaming? Chi vuole seguire in diretta televisiva Spirito libero può farlo collegandosi a Canale 5 martedì 6 agosto 2019 con la prima puntata. Il canale ammiraglio Mediaset vi aspetta al tasto 5 del telecomando. Chi vuole invece seguire la serie in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay: tutto quello che dovete fare è semplicemente registrarvi alla piattaforma e poi selezionare il programma di vostro interesse.

