Spirito libero anticipazioni, cosa succede nella prima puntata?

Spirito libero è una nuova serie televisiva che va in onda su Canale 5 a partire da martedì 6 luglio 2019. D’impronta austriaca, la serie è approdata anche in Germania nel 2018 e soltanto nel 2019 Mediaset ha deciso di accoglierla nel suo palinsesto televisivo, seguendo Riviera e Manifest.

Ma di cosa parla la nuova serie tv? E quali sono le anticipazioni della prima puntata? Vediamo insieme i dettagli.

Spirito libero anticipazioni | Prima puntata

Nella prima puntata della serie tv austriaca ci viene presentata la protagonista, Alexandra, che lavora a Vienna in un panificio. La sua vita cambia quando un notaio la mette al corrente di una grande verità: il suo padre biologico, oltre ad essere stato vivo e vegeto fino a poco tempo prima, era a conoscenza della sua esistenza ma l’ha sempre tenuta fuori dalla sua vita finché non è morto. In eredità, le ha lasciato un allevamento di cavalli purosangue di razza Trakenher con tutti i possedimenti annessi.

Una verità sconvolgente che porta Alexandra lontana dalla sua vita di sempre e dalla famiglia adottiva e l’avvicina a quella di suo padre. La famiglia in questione non è preparata a questo colpo di scena, perché nessuno era a conoscenza della sua esistenza né tantomeno delle volontà del defunto.

Arrivata alla scuderia, Alexandra instaura immediatamente un legame con un mezzosangue, Spirito Libero, e sarà proprio il cavallo a darle il coraggio di cui ha bisogno per prendere una decisione che cambierà per sempre la sua vita.

La prima puntata che va in onda martedì 6 agosto vede Alexandra in lotta con se stessa per prendere una decisione drastica, mentre la seconda puntata – sempre in onda questa sera – la vedrà pronta a firmare la rinuncia all’eredità perché a disagio in quella grande tenuta con una famiglia che non la vuole.

Spirito libero vi aspetta questa sera, martedì 6 agosto 2019, in prima serata su Canale 5.

