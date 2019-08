Sorteggio calendario Serie B 2019/2020, dove vederlo in tv e in live streaming

Dopo la Serie A, anche per la Serie B è arrivato il momento del sorteggio del calendario per la stagione 2019 2020 e come per la massima serie è prevista un’ampia copertura dell’evento sia in diretta tv che in live streaming.

Negli ultimi anni, del resto, grazie anche all’impegno delle emittenti televisive l’interesse dei tifosi verso la Serie B è cresciuto sempre di più. Così stasera, martedì 6 agosto 2019, a partire dalle 20 saranno in molti a seguire live il sorteggio del calendario per il prossimo campionato, che si terrà stasera al Chiostro di San Francesco di Ascoli.

Il campionato di Serie B 2019 2020 torna al format a 20 squadre, dopo le controversie giuridiche degli ultimi anni. Si inizierà venerdì 23 agosto, con il primo anticipo della prima giornata. Si concluderà invece il 20 maggio 2020. In mezzo, ci saranno quattro turni infrasettimanali (martedì 24 settembre, martedì 29 ottobre, martedì 3 marzo, martedì 21 aprile), due turni natalizi (il 26 e il 29 dicembre) e una lunga sosta invernale (dal 30 dicembre 2019 al 18 gennaio 2020).

Ma dove vedere in diretta tv e in streaming live il sorteggio del calendario di Serie B 2019 2020? Vediamolo insieme.

Sorteggio calendario Serie B 2019 2020, dove vederlo in tv

Come già anticipato, ci sarà un’ampia copertura mediatica dell’evento di Ascoli. Il sorteggio del calendario di Serie B sarà infatti trasmesso in diretta tv, in chiaro e completamente gratis, sui canali Rai Sport.

Per vederlo, bi basterà sintonizzarvi su Rai Sport + HD, al tasto 57 del vostro telecomando. A partire dalle ore 20 i tifosi di ognuna delle 20 squadre della Cadetteria scopriranno così l’ordine delle partite della prossima stagione. A condurre l’evento la giornalista Monica Bertini.

Sorteggio calendario Serie B 2019 2020, dove vederlo in live streaming

Dove vedere il sorteggio del calendario di Serie B in live streaming? Visto che il sorteggio va in diretta tv sulla Rai, ovviamente è possibile seguirlo anche sulla piattaforma Rai Play, che annovera tra i suoi canali anche Rai Sport + HD.

Dalle 20, quindi, vi basta collegarvi all’app della piattaforma – disponibile per pc, smartphone e tablet, iOS e Android – o all’omonimo sito ufficiale. Ma avete anche una seconda possibilità: se siete abbonati a DAZN, infatti, potete vedere l’evento anche sulla piattaforma (a pagamento).

Per la stagione 2019 2020, DAZN trasmetterà infatti l’intero campionato di Serie B, mentre su Rai Sport andrà in onda sempre l’anticipo del venerdì sera.