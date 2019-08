Samba: trama, cast, trailer e streaming del film di stasera su Rai 3

Divertimento, attualità, romanticismo, accoglienza: c’è tutto questo nel film Samba, commedia francese del 2015 in programmazione stasera, martedì 6 agosto 2019, in prima serata su Rai 3.

Gli spettatori della terza rete Rai, a partire dalle 21.20, potranno infatti godersi il film con protagonista Omar Sy, diventato celebre in tutto il mondo grazie alla sua magistrale interpretazione nel film “Quasi amici”.

Da allora, Omar Sy si è ritagliato uno spazio molto importante nella commedia francese. La sua infatti è una figura che si presta molto bene a personaggi simpatici e irriverenti, ma chiamati anche a far riflettere lo spettatore e a fare richiami all’attualità.

È in questo solco che si inserisce il film Samba, diretto da Eric Toledano e Olivier Nakache (proprio gli stessi registi di “Quasi amici”). Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla trama del film, sugli attori che compongono il cast e dove vederlo in tv e in streaming.

Samba, la trama del film

La trama di “Samba” racconta la storia di Samba Cissè, un ragazzo senegalese che da circa 10 anni vive in un centro di accoglienza in Francia, alle porte di Parigi. Il ragazzo è in perenne attesa di un permesso di soggiorno e allo stesso tempo vive tutte le paure di chi non si sente accettato e al sicuro in un paese straniero.

La sua paura principale, infatti, è quella di essere espulso dalla Francia. Così, nel tentativo di accelerare le pratiche per il permesso di soggiorno, Samba si rivolge a un’associazione che si occupa di questioni giuridiche legate all’immigrazione.

Per sua fortuna, nell’associazione ci lavora Alice, che prende molto a cuore la storia del ragazzo. Alice è una giovane donna, con un background totalmente diverso da quello del protagonista, in congedo lavorativo perché soffre di sindrome da stress.

I due iniziano a conoscersi meglio e Samba diventa in poco tempo una persona molto importante per la ragazza, che riesce anche a mettersi alle spalle il suo disturbo. Samba pensa anche che Alice possa aiutarlo per ottenere il permesso di soggiorno. Così i due si mettono a lavoro per far sì che il sogno del ragazzo senegalese diventi realtà.

Tra sotterfugi, fughe ai controlli, ma anche baci e momenti di tenerezza, Samba troverà il suo posto nel mondo e nel cuore di Alice.

Samba, il cast completo

Nel cast del film spicca Omar Sy, come detto protagonista di una commedia record di incassi come “Quasi amici”. Accanto a lui, però, ci sono anche molti altri volti noti del cinema francese.

Vediamo insieme l’elenco completo degli attori del film Samba, con accanto il nome del personaggio interpretato nella pellicola:

Omar Sy : Samba Cissé

: Samba Cissé Charlotte Gainsbourg : Alice

: Alice Tahar Rahim : Wilson (Walid)

: Wilson (Walid) Izïa Higelin : Manue

: Manue Youngar Fall : Lamouna, lo zio di Samba

: Lamouna, lo zio di Samba Isaka Sawadogo : Jonas

: Jonas Hélène Vincent : Marcelle

: Marcelle Christiane Millet : Madeleine

: Madeleine Jacqueline Jehanneuf : Maggy

: Maggy Liya Kebede : Gracieuse

: Gracieuse Clotilde Mollet: Josiane

Samba, il trailer del film

Di seguito, il trailer ufficiale del film di stasera su Rai 3:

Samba, dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere il film Samba in tv? Come già anticipato, la pellicola va in onda questa sera, martedì 6 agosto 2019, su Rai 3 a partire dalle 21.20.

Per vederla, dunque, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre (o sul 503, in HD). O anche sul canale 103 di Sky, se siete abbonati alla celebre pay-tv.

Il film Samba però è disponibile anche in streaming, su Rai Play: la celebre piattaforma streaming della Rai offre infatti la possibilità, gratuita, di vedere ciò che va in onda in tv anche su pc, smartphone e tablet. Per farlo, basta accedere con mail o account social a Rai Play, disponibile sia sul sito ufficiale che sull’omonima app per iOS e Android.

Come vedere Rai 3 in streaming